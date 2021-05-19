BUNDAN SONRA NELER YAPILMALI?

Süper ligde kalmayı garantiledikten sonra, şampiyonu belirleyecek önemde kritik bir maç oynadık. Hafta içinde ölçüsüz, hayali değerlendirmeler söz konusu oldu. Fakat mazisinde utanılacak en ufak bir defosu olmayan, buna karşı şike ile düşürülmüş bir Malatyaspor vardı ki kendisine yakışır şekilde sahaya çıkarak maçını oynadı. Hiçbir şaibeye yer vermeyerek, gururumuz oldu. Bu zor sezonda emek veren herkesi kutluyorum.

Son iki sezonu pandeminin etkisi altında geçirirken çok şükür düşme gibi bir durum yaşamadık ama bu korkuyu iki sezonda da yaşayarak hem psikolojik hem de ekonomik olarak yıprandık. Döviz kurları, gelirlerde düşmeler, ekstra harcamalar, ekstra primler, biraz da savurganlık derken kulübü borçlandırdık. Bu borçtan kurtulmak öyle kolay olamayacak. Bu borç ancak uzun vadeli bir alt yapı yatırım planlaması, transferlerde hata yapılmayarak, futbolcularla yapılan sözleşmelerde kulüp menfaatlerini kollanarak ve yapılacak tasarruflarla eritilebilir.

Yeni Malatyaspor kulübünde borcu eritip, üreten bir kulüp haline gelebilmesini sağlayacak altyapı politikasına ve kararlı bir duruşa ihtiyaç vardır. Tesis ve malzeme eksikliğini söylemek bile istemiyorum. Yeterince sahan ve ekipmanın olması bu işin birinci şartıdır. Altyapı yatırımını kurgularken şunu bilmek gerekir. Doğru seçim her şeyin başıdır. Emek verip yatırım yapacağın futbolcu adayını doğru seçmemişsen, sonunda elinde kalacak koca bir hiçtir. Sadece seçmekte yetmeyecek onu doğru ellerle doğru şekilde eğitmen gerekecek.

Bilim o kadar gelişti ki her insanın farklı fakat değişmeyen belli bir genetik yapıya sahip olduğunu, hangi spor dalında elit düzeye gelebileceğini, nasıl eğitilmesi gerektiğini belirleyecek düzeye geldi. Bu sebeple alt yapıya alacağımız futbolcu adayının doğru seçilmesi ve doğru eğitilmesi şart. Zaten ya seçerken ya da tesadüfü doğru kişi elimize geçse dahi, eğitirken yaptığımız yanlışlardan dolayı, Türk futboluna oyuncu kazandıramıyoruz. Böyle olunca da yabancıya mahkum olup, yüksek paralar ödeyerek kulüpleri borçlandırıyoruz.

Spor bilimsel yüzünü dikkate alıp, kafa yoran, eğitim almış, futbolun hem de mutfağında yetişmiş hocaların, arkasında kimseleri yoksa zaten görev alma şansları da yoktur. Onları anlayacak ve farkını hissedecek, onlara görev verme cesaretini gösterecek, yöneticiler de olmayınca görev yapmaları, futbola hizmet etmeleri mümkün olmuyor. Liyakat ikinci planda tutulduğundan dolayı, maalesef bir kısır döngüdür, böyle gelip böyle gidiyor. Neden futbolcu yetişmiyor? Diye soruluyor. Yeni projeler söyleniyor. Yemekli istişareler yapılıyor. Fakat bilimsel gerçekler ortaya konmadığı ve adamcılıktan vazgeçilemediği için ilerleme kat edilemiyor.

Ey yöneticiler! Gelin buna bir son verin, gelin takımlarımızın dışarıya mahkumiyetini bitirecek, borçlarını eritecek, geleceğini kurtaracak kararlar alın. Malatya’mızda bu potansiyel var sadece yakınlarınızın, ya da size tavsiye edilenlerin, ya da dikte edilenlerin dışında hocalar olduğunu bir görün ve değerlendirin isterim. İşin ayrıntısına girmeden anlattıklarıma yine kulak vermeyeceğinizi biliyorum. Olsun ben söylemeye devam edeceğim.

Esen kalın…