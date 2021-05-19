SEYİR DEFTERLERİNİ BAŞKASI YAZMIŞ

Değerli hemşerilerim nasılsınız?

Geçmiş bayramınız mübarek olsun.

Korona virüsten ne bayram kaldı kaldı ne seyran.

Geçen yıl 17 Mayıs’ta vefatımız 44’tü. Bu senenin aynı gününde 223 olmuş. Beş katı...

Devletimiz, başında Cumhurbaşkanımız, bu beladan memleketi, canı, cananı kurtarmak için var gücüyle çalışıyor.

Bir Avrupa devleti gibi, işinin bilincinde, sorunu çözmek için nelerden yararlanılır, neye başvurulur, neler denenir, kime, hangi görevler verilir, vatandaş nasıl uyandırılır, başka devletler neler yapmakta… hepsini seferberlik disiplini için de, işbirliği, elbirliği içinde canı gönülden yapıyor.

Kolay değil, zor, çok zor.

En başta can sağlığı konusu var.

Sağlık alt yapı konusu var. Hastane, yatak, servis, yoğun bakım, doktor, sağlıkçı, ilaç, alet edavat konusu var.

İşini evinin işi, vatandaşını ailesinin külfeti gibi bilen, aynı duyguyla, akılla bilimle, canla başla çalışan Bakan’ımız başta olmak üzere, Kahraman Sağlık Kuvvetlerimize teşekkürü borç bilirim. Benim oğlum da kardiyolog, ondan bilirim nasıl çalıştıklarını. Haklarını helal etsinler. Bundan anlamayan kimi maganda, utanmaz, sıkılmaz insanlar, ortamın da etkisiyle iyicene şaşırıp o ellerinde iğneden başka bir şeyi olmayan Savunmasız Sağlık Kuvvetlerine saldırırlar ama bunlar aslında en büyük cezayı kendi kendilerine verirler. Çünkü utanmazlıklarını toplum lanetler.

Ayrıca Avrupa ayarında, mükemmel sağlık alt yapımızla gurur duyduğumu, daha iyi işler yapabilmek için gençlerimize kuvvet verecek bir örneklik olduğunu da belirtmeliyim. Doktorlarımızın bilgi ve birikimi dünya çapında.

Avrupa, Avrupa diye diye, özgüvenimizi yitirip, kendimizi küçük göre göre, iyicene kabuğumuza çekilip, “Kafasına vur ekmeğini elinden al!” durumuna düşmüştük.

Geçmişte AB projeleri kapsamında Türkiye’ye gelip illerimizde avukatlarımızla toplantılar yapan, bu arada Malatya’ya da gelen Avrupalı hukukçularla avukatlar olarak bir çalışma yapmıştık. Bizleri denemek için mi neyse, hukuki olaylar ve çözüm üretme üzerine bizlere sorular yöneltmişlerdi de bana sorulan olay üzerine hukuki değerlendirmemi aktardığımda çok tebrik etmişler ve “Bizim aklımıza gelmeyenleri de düşünmüşsünüz.” demişlerdi.

Türkiye olarak vardığımız yere bakıyorum da, “Ahhh… Geldiğin yollara kurban olayım!” diyesim geliyor.

Daha çok yolumuz var.

Atatürk’ün, “Dinlenmemek için yola çıkanlar, asla yorulmazlar” sözünü söylemiştim bir Baro seçiminde kürsüde. Aklıma geldi…

Eğer, Devletimiz ve onu yediren, içiren, giydiren, donatan, kuşatan, eğiten ve de yöneten Siyasal İrade yorulur, yetinir, rehavete kapılır ve adeta dinlenmeye geçerse, Türkiye cereyanı kesilmiş, yakıtı bitmiş bir araç gibi durur ve geçip, geride bıraktığı devletler gelir kendisini geçer, Türkiye yine o Türkiye olur; “Eski tas, eski hamam” haline döneriz maazallah.

Turgut Özal, “Yeni bir hamle yapamazsak, geçtiğimiz devletler gelir tekrar bizi geçerler.” demişti.

Malatya toprağının evladı çok kıymetli hemşerimizin Türkiye ve Malatya için çarpan kalbi maalesef kuşkulu bir şekilde durmuş ve olası hamle yapılamamıştı. Allah yerini cennet eylesin inşallah.

İş yönetiminde de, devlet yönetiminde de, kimseye bakmadan, sürekli hareket, sürekli yenilik içinde olmak; bir başka deyişle sürekli devrim içinde olmak gerekir.

İnandığımı ‘korkmadan, çekinmeden’ söyleyebilirim ki, hem de söylemeliyim ki, Allah’ıma çok şükür, Türkiye’miz dağların aralarından, ırmakların kıyılarından, köylerin kenarlarından, tarladaki çiftçilerimizin el sallayışları, inip kalkan kazma sesleri arasından süzüle süzüle, kıvrıla kıvrıla, ‘Makinist düdük çal!’ levhalarının da yazdığı gibi bütün bu gördüklerine çaldığı cevap düdükleri ile geçip, seyir defterinde yazılı rotasına doğru, muasır medeniyet hedefine gidiyor, gidiyor.

Nazım Hikmet, Bulgaristan’da, bir limanda, yönü güneye, mavi liman dediği İstanbul’a dönük demirli gemiye bakarak ve Memleket hasretiyle yanarak, yorulmuş, hasta kalbiyle,

“Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.

Seyir defterini başkası yazsın.

Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman,

Beni o limana çıkaramazsın… dizelerini yazmış 957’de.

O limana çıkamadan da ölmüştü.

2012’de CHP Merkez İlçe Kongresinde de,

“İktidara gelmemiz için, rakiplerimizden daha dürüst, daha çalışkan, daha halkçı olmamız gerekir.

Partimizi etkin odakların yönlendirmesine kapalı tutmalıyız.

Büyük basının Partimizi, ‘Batılı anlamda sosyal demokrat parti’ yapma dolduruşuna gelmemeliyiz.

Partimizin otomatik güncelleme butonunu açık tutalım. Kendi kendini yenilesin. Değişen koşullara uyum göstersin.” demiştim.

Ne oldu?

Gitti gitti, dış iradeye teslim oldu.

Yirmi seneye yakındır Ak Parti memleketi yönetiyor.

Neden, kendileriyle yarıştıkları, sürekli yenilik, sürekli hareket içinde oldukları, vatanla, milletle barışık oldukları, samimi oldukları için.

Muhalefet ne yapıyor?

Normal siyaset adına hiç bir şey.

Birbirine inanmayan, güvenmeyen partiler bir araya gelmiş, adlarına da Millet İttifakı demişler.

Birbiriyle yüze dost, içe dost olmayan bir topluluktan memlekete fayda gelir mi?

Maazallah iktidar olsalar kimin iradesi Türkiye’yi yönetiyor olacak?

Türkiye’nin iradesi mi? Hayır.

Neden?

Çünkü, seyir defterlerini başkası yazıyor…