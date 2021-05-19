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Makale Yazısı-19 May 2021 - 10:32

MUHALİFLER ÇOĞALDI
Ali Aydoğan

Ali Aydoğan

Cumhur ittifakına karşı muhalifler çoğaldı.

Dört tü beşti derken yeni kurulan partilerle birlikte sayı arttı.

Partilerinden bir şekilde ihraç edilen…

Kovulan demeyeceğim ama dışlanan…

Partilerinde istenmeyen ne kadar milletvekili varsa…

Ya da daha önceki partilerin den tekrar aday gösterilmeyenler siyasetten çekilmek yerine hepsi ayrı ayrı parti kurdular.

Sağdan, soldan, ortadan.

Meğer siyasette olmak ne tatlı bir şeymiş!

Yıllar önce Şişli Belediye Başkanlığı yapmış olan Mustafa Sarıgül “Meğer siyaset ne kadar güzel  ve avantajlı bir şeymiş, ben ne yapar eder tekrar seçilmek için herşeyi yaparım” demişti.

Demek ki doğru söylemiş.

Makam, koltuk, iltifat, saygı görmek ve dahası parası, maaşı bol olan bir yer.

İmtiyazlı kişi olmanın avantajları bir başka artı…

CHP den Muharrem İnce, Öztürk Yılmaz, Mustafa Sarıgül…

İYİ partiden Ümit Özdağ…

AK partiden Ali Babacan ve eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu…

Millet ittifakına girerler veya  başka bir ittifak kurulur orada yer alırlar orasını bilmem ama hepsinin tek hedefi var o da Erdoğan’ı alaşağı etmek.

Dün akşam Ümit Özdağ’ı dinledim bir özel tv kanalında.

Hükümeti veya Erdoğan’ı “Suriye’nin kuzeyin de bir Kürt devleti kuruluyor Erdoğan buna izin veriyor, kurulmaması için  mücadele etmiyor” dedi…

Kulaklarıma inanamadım…

Ya Ümit bey başka bir Türkiye var da orada yaşıyor ya da  tv veya haberleri takip etmiyor olacak ki vatan savunması için Kuzey Irak ta Suriye de sürekli terör örgütleri ile mücadele de  şehitler geliyor bunları duymuyor, görmüyor veya duyasız kalıyor.

Bunca askeri hareketliliğin nedenlerini görmezden gelmek biraz tuhaf !

Bu yeni partiler  CHP nin “Güçlendirlilmiş Parlamenter” sistemi içinde (tabi seçimi kazanıp ittifak içinde yer alıp iktidar olurlarsa) yüzde bir  oy alabilirlerse  TBMM yer alacaklarmış.

Başkanlık sistemine göre  kendilerine yakın görüşte olan partilerin bir araya  gelmeleri yada birlikte hareket ederek aynı çat altında  birleşerek iktidara yürümeleri gerekiyor.

Demek ki   hâlâ  Başkanlı sisitemi iyi anlaşılamamış…

Oysa CHP-HDP ittifakı bunun en güzel örneği.

İYİ parti, sonradan oraya kaynak olmaya kalksa da o kaynak sağlam olmaz.

Başkanlık sistemin de ise  Cumhur İttifakın da yer alan MHP ve Büyük Birlik Partisinin birlik içinde olmaları onları  daha avantajlı konuma getirmiş durumda.

Zaten bu saatten sonra ne İP ne de diğer yeni kurulan partiler Cumhur İttifakın da yer alamazlar.

Almak isteselerde bu mümkün olmaz.

Çünkü D.Bahçeli Akşener ile bir arada olmak istemez.

“Dostları” onları ne kadar desteklerse desteklesin milletin desteklemediği hiç bir parti ikitidar olamaz.

Peki, millet Millet ittifakının daki bunca partiye destek verir mi?

 Bence hayır…

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Yazar Ali Aydoğan - Mesaj Gönder

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