SÜPER LİGDE OLMAK GÜZEL

Sezonun başında ve sonunda takımını sırtlayarak en büyük katkıyı sağlayan, Adem Büyük başta olmak üzere, başkanından çaycısına kadar emeği geçenleri, maddi dokunuşlarından dolayı belediye başkanlarımızı, eleştiri yolu ile yol gösteren medya mensuplarını, düşmanlık yaparak takımın uyanık ve zinde kalmasını sağlayanları, her ne şartta olursa olsun takımına duaları ile destek olan taraftarları kutlarım. Bu ligde olmak ve bu heyecanı yaşamak güzel.

İrfan hocanın gelişi ile birlikte daha derli toplu, daha dengeli bir oyun anlayışına büründük. Biz saha dışında çok tedirginlik yaşasak ta, saha içinde kendinden emin bir görüntü veren takımımız, zaman zaman şansızlıklar yaşadı. Kayserispor maçının ikinci yarısı ile birlikte bu işi bitirelim artık dercesine farklı bir hava oluştu. Ben bu havanın, Rize’de galibiyet getireceğine maç öncesi yazımda yer vermiştim. Burada aldığımız farklı galibiyet futbolun mantığında bizi ligde bırakmıştı. İçerde Hatay’dan alınacak puan ya da diğer takımların alacağı sonuçlar, ligde kaldığımızı matematiksel olarak da belirleyecekti. Her iki seçenekte gerçekleşti. Takımımızın bu durumu yaşamasında birçok olumsuz tespitlerde bulunmak mümkün, fakat bunun gereği yok önümüze bakıp, sevincimizi yaşayalım.

Alınan sonuçlar neticesinde ligde kalışımız neticelendi. Fakat ligin şampiyonunun belirleneceği iki maçtan biri bizim. Avaraj söz konusu olduğundan dolayı, her iki takıma galibiyetten ziyade attıkları goller şampiyonluğu getirecek. Belki de ligin en zor maçı bu olacak. Sonuç ne olursa olsun kesin birilerinin hoşuna gitmeyecek. Biz yinede futbolun ve memleketimizin ismine leke sürmeyecek bir oyunla ligi noktalayalım.

Ortak sevdamız olan Yeni Malatyspor’un geleceğini kurtarmak, süper ligde daimi olmak, gururla seyredeceğimiz bir takım haline gelmek için bazı kararların alınıp, bazı yatırımların yapılması gerekir. Yoksa her yıl eklenen borçlarla nereye kadar gidilebilir. Umarım Yeşilyurt Belediyespor’da ikinci lige çıkar, iki takımla birlikte, kendi öz kaynaklarımızı değerlendirecek altyapı yatırımları yapılır, borçlanan değil kazanan kulüp haline geliriz. Kendi oyuncularımızı üretme noktasında hem bilimsel anlamda hem de pratikte neler yapılabilir. Bunları bir sonraki yazımda anlatacağım.

Lütfen bir daha ki bayramda sevdiklerimizle kucaklaşabilmek için kısıtlama kurallarına, mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz. Bayramınızı kutlar, sağlıklı uzun ömürler dilerim.

Esen Kalın…