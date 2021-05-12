ARGUVAN’A 200 SONDAJ

Şu sıralar kullanmaktan büyük zevk aldığım sosyal medya ağı olan Twitter’da önceki gece karşılaştığım Malatya ile ilgili bir paylaşımın peşine düşmeyi görev edindim. Paylaşıma göre Arguvan ilçesi Şotik Köyü Aşağı Konak sulama barajının su havzası alanına kurulan sondaj tesisinin tam kapanmayı fırsat bilerek ara verdiği çalışmalara yeniden başlamıştı. İddiaları doğruluk payını öğrenmek adına Malatya Çevre Platformu sözcüsü Halit Seyfi Yücel ile telefonda uzun uzun görüştüm ve merak ettiğim her şeyi kendisine sordum. Yücel iddiaları doğrulamakla kalmadı ağzım açık dinlediğim birçok şeyde anlattı bölge ile ilgili. “Burada kömür madeni değil altın madeni arıyorlar bu bir çevre katliamıdır, bunun adı vahşi

madenciliktir. Bizi kandırıyorlar.” Diyen Yücel “Aşağıkonak sulama barajı yanı başında sondaj çalışmaları başladıktan hemen sonra duruma itiraz ettik ve çalışmaların durdurulmasını istedik. Çünkü Arguvan maden aramak için verimli bir alt yapıya sahip değil. Arguvan’ın arazisi tarım arazisi ve

buradaki köylüler geçimini tarımdan kazanıyor. Topraklarımızı daha verimli bir hale getirmek için kurulan barajın yanına maden arama tesisi kurulması çevreye, tarıma ve Arguvan’a zarar veriyor. Başlattığımız tepki büyüyünce ve çevre platformu olarak sesimizi duyurunca şirket sondaj

çalışmalarına bir süre ara verdi ve bizlere de durdurulduğu söylendi. Ancak pandemi yasaklarını fırsat bilen şirket tam kapanma sürecinde çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyorlar.” Platform sözcüsü Yücel’in buraya kadar anlattığı iddiaları doğrular nitelikteydi ancak daha sonra

benimle paylaştığı bilgiler ise tam anlamıyla çevre katliamıydı. Konunun peşine düştüklerini ve araştırmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini söyleyen Halit Seyfi Yücel, kurulan tesisin ilk etapta kömür madeni arama çalışması, çeşitli madenlerin araması ve yer altı durum tespiti olarak söylendiğini belirtti. Ancak kendilerinin araştırmalarına göre durum hiçte öyle değilmiş. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin verdiği raporlara ulaştıklarını ve bölgede 4. Grup değerli metalik madenler arandığını öğrenmişler. Ayrıca Şotik köyü Kurugöl mezrası için bir ay önce

yayınlanan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) raporuna da ulaştıklarını altını çizerek belirtti. ÇED raporunda açık kömür ve patlamalı kömür madenciliğinin yapılacağı fakat raporun çiziminde havuz projesi olduğunu görmüşler. İşin içine havuz girince haliyle ‘Kömür madeninde havuzun ne işi var?’ diye de sormuşlar. ‘Burada altın arama çalışmaları yapılıyor ve vatandaş uyutuluyor. Bunun adı vahşi madencilik bunun adı çevre katliamı bunun adı köylüye ihanet, tarıma ihanet. Yapılan çalışma Arguvan’ın tarım arazilerinin gelişmesine engel oluyor.’ Diyen Yücel baraj sahası dahil olmak üzere Arguvan ilçesinde yaklaşık 200 sondaj yapılacağını ve nerede, ne zaman yapılacağı konusunda ilçe sakinlerine bilgi verilmediğini de iddia etti. Takipçisi olacağız elbette bu konunun. Eğer gerçekten söylendiği gibi bir çevre katliamı söz konusu ise emin olun ki ilk durun diyen biz olacağız. Bu arada şu 200 sondajla ilgilide bir açıklama bekliyoruz.

İYİ BAYRAMLAR…

Bayrama gelen yazımda siz değerli okurlarımın ve BUSABAH ailemin bayramını kutlamazsam ayıp ederdim. Sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde geçireceğimiz ‘ Bayram’ deyince çocukların katledilmesine üzülmediğimiz, çocukların yüzünde hep tebessüm göreceğimiz nice bayramlara.

Büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öperim.

Bir de hayırlı olsun temennilerimi iletip yazımı sonlandıracağım. 17 sene boyunca önce dostluğunu sonra meslekteki işine ve iş aşkına şapka çıkarttığım canım arkadaşım Ferdi Durdu artık gazetemizin yazı işleri müdürü olarak görev başında. Hayırlı uğurlu olsun yılların emeğini ve tecrübeni konuşturacağın sahada hep yanındayız. Büyük rahatlıkmış ama güvendiğin, hata yapsam bile düzelteceğine inandığım, nazımın geçtiği, rahat rahat arayabildiğim bir yazı işleri müdürüyle çalışmak.