RİZE BUZ TUTTU!

Tebrikler kaplanlar!

Rizespor’a evinde gol olup yağıp içimizin yağlarını erittiniz. Hamzaoğlu’nda sonra enkaz yığını teslim alam imparator İrfan Buz ve ekibini 10 haftalık sürede topladıkları puanlardan ötürü yürekten kutluyorum.

İrfan hoca geldiğinde kafalarında soru işaretleri olanların hepsi yuvalarına çekildi.

Yok öyle takım puan kaybedince ortaya çıkıp, takım puan alınca ortalıktan kaybolmak.

İrfan hoca ve ekibi ateşten gömlek giydiğinde her şeyi göze alarak bu görevi kabul etti. Hiç kimse bu fedakarlığı göz ardı edemez etmemeli!

Kulüp içerisinde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen futbolcuları bir arada tutabilmek, maçlara motive edebilmek kimse kusura bakmasında her yiğidin harcı değildir.

Herkes bu takım düşer dediğinde biz bu takım düşmeyecek dedik. Teknik heyete ve futbolculara sonuna kadar inandık.

Allah’a şükürler olsun bu takım Rizespor galibiyetiyle bir sezon daha Süper Lig’de kaldı.

Yeni Malatyaspor’a geldiği günden buyana Nurettin Soykan Tesisleri’ne kamp kuran, tesislerde gecesini gündüzüne katan İrfan hocam bu başarının baş mimarıdır.

Tabii yüreğini ortaya koyarak, Malatya şehrine yakışır şekilde mücadele eden futbolcu kardeşlerimi de kutluyorum.

Yazımı maçtan önce yazdığım için belirtmek isterim. Cesur savaşçıların Hatayspor ile oynanacak müsabakanda da puanla ayrılacaklarına inanıyorum.

Gel gelelim acı bir gerçek gibi sezon boyunca konuştuğumuz yönetimsel sorunların hala karşımızda durduğunu unutmayalım.

Galatasaray maçından sonra kuma gömülen kafaların tek tek ortaya çıkacağını kimse unutmasın.

Hepimizin arzusu bu takım daha fazla zarar görmesin diye sezon sonuna kadar konuşmama kararı almıştık.

Unutuldu sanılmasın. Zamanı gelince her şeyi konuşacağız.

Bu takımın gelecek sezonda aynı şeyleri yaşamasına izin verilmemeli…