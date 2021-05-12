Siyasette edep!

Edep maalesef günbe gün uzaklaştığımız bir hal aldı. Saygı, üslup nedir bilmez bir hal aldık. Gündeme gelen bir konuyu araştırmadan, etmeden hemen birbirimize saldırır bir hale büründük. Tüm bunları şu ‘tecavüz’ iddiaları için söylüyorum. Siyasetçiler birbirlerine karşı öyle bir üslupla hitap ediyor ki, onlar adına ben utanıyorum!

Bir dönem ‘ belediye eliyle insan kaçakçılığıyla’ boy boy haberleri yapılan Malatya’da şimdi de ‘tecavüz’ olayı var.

Geçenlerde, Malatya yine ulusal televizyon kanallarının gündeminde yer aldı. Gönül isterdi ki Malatya, örnek bir il olarak gösterilsin ama öyle olmadı.

Ortaya atılan bir tecavüz iddiası, ortalığı ayağa kaldırdı. Hele ki ‘tecavüz’ ettiği söylenen kişi siyasi parti başkanı olunca gündem üstüne gündem oldu. Burada önemli bir üslup detayı çıktı ortaya. Nedir diye soracak olursanız, siyasetin edebi…

Başta söyleyeyim, yanlış anlaşılmasın kimseye edepsiz demek istemiyorum ama siyasetin de bir edebi var bence.

Bu iddianın henüz gerçekliği araştırılmadan AK Parti ve CHP birbirini zan altında bırakan ithamlarda bulundu. Biri diğerine ‘tecavüze’ sessiz kalmakla suçlarken diğeri de ‘sen önce kedi partindeki tecavüze, tacize bak’ dedi.

Bu hızlıca ve birbiriyle gelen açıklamalar Malatya’nın siyasilerine hiç aça hiç yakışmadı. Sorunların bildirileceği merciler bellidir. Sorunlar üzerinden hem de mide bulandıran, hiçbir şekilde affı olmayan konular üzerinden birbirinin açığını ararcasına hareket etmek hiç ama hiç doğru bir davranış değildir.

CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman K.’nin güya tecavüz ettiği 16 yaşındaki Berivan T. ifadesinde “Süleyman K. benim sadece köylüm olur, aramızda geçen her hangi bir şey yoktur.” demiş.

Ve diğer yandan Süleyman K. da savcılığa suç duyurusunda bulunup iddiaları reddetmiş. Şöyle ya da böyle….

Şimdi bir anda kopan yaygara neyin nesiydi bilmiyorum ama olan Malatya’ya oluyor. Ben şahsen Malatya’nın adını ‘insan kaçakçılığıyla, taciz tecavüzle’ anılmasından çok ama çok rahatsızım.

Bir gün televizyonu açmışsın, belediye eliyle insan kaçakçılığı, diğer gün bakıyorsun tecavüz olayı ve daha görmediğimiz kim bilir daha ne…,

Konu her ne olursa olsun araştırılır, yargıya taşınır ve cezası neyse verilir. Bunun siyasi bir rant olarak değerlendirilmesi hiç ama hiç doğru değildir!