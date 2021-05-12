TÜKÜRÜĞÜMÜZLE BOĞARIZ

Sürekli insanları öldürüyorlar.

Adeta seksen yıl önce Almanya da kendilerine yapılan soykırımın intikamını alırcasına kendileri de her yıl ve sürekli Filistinlileri kadın, kız, çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden sürekli katlediyor, öldürüyor ve açıkça soykırım uyguluyorlar.

Ölümün adı israil…

Ölümün adı Yahudiler…

Ölümün adı Siyonizm…

Ölümün amacı Kenan illerinde bir tane Filistinli bırakmamak.

Avrupa sessiz!

Çünkü ölenler Müslüman.

Öyleyse öldürülebilirler!

Amerika sessiz…

Üstü kapalı Siyonizmi destekliyor.

Hıristiyan alemi sessiz çünkü öldürülenler Müslüman.

Öyleyse öldürülmelerinde mahsur yok.

Haçlı zihniyeti intikam alıyor.

Gece gündüz demeden öldürüyorlar.

Çünkü onlara göre Müslümanlar insan değil ve kendilerine hizmet etmek için yaratılmış varlıklardır.

Ezilmeliler Müslümanlar.

Güç kazanmalarına izin verilmemeli.

Baş kaldırmalarına fırsat verilmemeli.

Fırsat buldukça öldürülmeliler.

Bu düşünce sadece Yahudilere veya Siyonistlere ait değildir.

Tüm Yahudi ve Hıristiyan dünyasında bu düşünce gizli-açık vardır.

Ve yeri geldiğinde bunu açıkça zaten liderleri bile dile getiriyor, söylüyorlar.

Rumlar da Sırplar da Hollandalılar da Norveçlilerde bu kafadalar.

Onlar için en iyi Müslüman ölü Müslümandır.

En iyi Türk ölü Türktür.

Bu mantalite adamların adeta yaşam felsefeleri.

Dünya sessiz Filistine!

İslam alemin den güçlü bir ses var mı?

Türkiye dışında hayır.

Biz den başka ya da Erdoğan dan başka Siyonizme kafa tutan…

Siyonizme dünyanın gözü önünde “One minut“ diyen tek lider Erdoğandır ve onun dışında Filistinlilerin öldürülmelerine karşı çıkan güçlü bir ses yok!

Çünkü diğer tüm islam ülke liderleri bir ikisi hariç tamamen Siyonizmin kölesi olmuş, onların dümen suyuna girmiş onların kucaklarında oyun oynamaktalar.

Filistinli öldürülüyormuş, Müslümanlara soykırım uygulanıyormuş bu önemli değildir onlar için.

Önemli olan kendi makamları, koltukları, yaşam koşullarının konforudur.

Oysa bu gün Erdoğan tüm İslam ülke insanlarına, Müslümanlara seslenip :

“Ey Müslüman kardeşlerim! Filistin de Müslümanlar katlediilyor, hadi, kalkın hep birlikte İsrail’e yürüyüp onları tükürüğümüzle boğmaya gidiyoruz“ dese eğer dünya Müslümanları bir anda sokağa çıkıp Kudüs’e yürümezse ben bu bıyıkları keserim.