HESABI OLANLARA İNAT!

Efsane Malatyaspor’un küllerinden oluşturulan Yeni Malatyaspor için gelinen noktasının canlı şahidiyim. Takım oluşurken yapılan görüşmeler, kimlerin Yeni Malatyaspor’un oluşmasında samimi olduğuna kadar hemen her noktasına kadar bilgi sahibiyim.

Efsanenin feda edilmesinden sonraki süreçte elini ve gövdesini bu takımın yaşatılması için mücadele edenlerin her zaman yanında olmuşumdur.

Ancak hiçbir zaman hesabımız ve kitabımız olmadığına yakın olan tüm tanıdıklar şahittir. Ancak sadece çıkar ve menfaati için takımın içinde ve kenarında olanları tarih bir gün tek tek ortaya çıkaracaktır.

Efsanenin can çekiştiği dönemde görev kabul etmeyenlerin oluşan Yeni Malatyaspor’u sadece nimetlerinde faydalandıklarının dışında zerre kadar katkılarının olmadığını o dönemin canlı şahitleri her zaman olduğu gibi bugünde sessizliğini korumaktalar.

Ancak bugün takımın yanında görülen sahte sevicileri de her kesim bilmektedir. Benim ve benim gibi düşünenlerin tek amacı ilimizin Süper Lig’de oynayan takımının yaşaması ve yaşatılması.

Bakıldığında Yeni Malatyaspor’un oluşumunda işin içinde olanların bugün kötü gidişata rağmen sessiz kalmalarına bir anlam veremiyorum.

Takım geçen sezon küme düştü sessiz kaldılar. Bugün küme düşme potasında hala hiçbir yetkili ve etkili isimden ne bir açıklama nede bir kelime duyamazsınız.

Ne gibi bir ortak çıkarınız var ki bu adamlar ile bu kadar sessiz kalırsınız. Ancak sizin sustuğunuz ve sesinizi çıkarmadığınız takım lime lime eriyor.

Bugün bakıldığında mali genel kurulda 60 milyon borç görülüyor. Yarın bu takım küme düşerse 150 milyon borcumuz var denilirse ne yapacaksınız?

Allah aşkına bari bu son üç müsabakada takımın yanında ve içinde olun ki bari başkan ve yönetimin teknik kadro ve oyunculara veremediği öz güven sayesinde takımı ligde tutalım.

Hala sessizliğiniz devem ederse yönetimden çok sizin suçlu olduğunuzu alem beyan dünya duyacak.

Bugüne kadar yapamadıklarınızı bari şu son on günde yapında siyasiler elinde geleni yaptılar diyelim.