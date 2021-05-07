ELBET KAZANACAĞIZ!

Hakemler ne zaman maçların sonucuna etki etmez, maçların önüne geçmez, hakkıyla maç yönetirlerse o zaman Türk futbolu düzelir. Cüneyt Çakır, Beşiktaş maçında Henrique’nin üç tane sarı kartlık faulüne vermediğin kartlarla herkesin hakkını yedin. Arda Kardeşler Adem’in arkadan aşil tendonuna basılmasına sarı kart vererek, bu maçın sonucuna etki ettin. Aynı maç içinde dahi kartların tutarlı değil. Atmadığın oyuncu bir sonraki maça çıkacak. Düşecek tüm takımları etkileyen kararınla zincirleme hak yemiş oldun. Tüm camiaların emeğini çaldın.

Ne yazık ki futbol hakemliği noktasında bir güven ve istikrar hiçbir zaman yakalanmadı. Maçların sonucunu etkilemeye halen devam ediyorlar. Bunları dikkate alaraktan maçları oynamak zorundayız. Zor durumlar yaşamamak için iyi bir takım kurup keyfine bakacaksın. Kim düşmüş ya da düşmemiş ilgilenmeden maçları oynayacaksın. Ne yazık ki geçen yıla benzer bir durum yaşıyoruz. Kim kimi yenecek? O yenerse şu olur? Bu yenerse ne olur? Bir sürü deli hesaplar. Artık psikolojimiz bozuldu. Bu kadar olumsuzluk yaşanmasına rağmen, bu hafta için şansızlık yaşadığımızı, ikinci yarıda oynadığımız oyun ve atamadığımız pozisyonlar, beni umutlandırdı. Özellikle Adem’in saha içindeki liderliği ve hırsı.

Eminim bu hafta Rizespor’u yenip rahat bir nefes alacağız. Bu takım isterse oynayabiliyormuş. Kayseri maçının ikinci yarısında iyi oynadığımızı, korkunun ecele faydası olmadığını gördük. Rize’de temkinli fakat galibiyet için oynamalıyız ve kendi göbeğimizi bir an önce kesmeliyiz. Tüm Malatya’nın beklentisi bu. Hepimiz takımımızın yanındayız ve dualarımızla destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte kimse kimseyi suçlamasın ve eleştirmesin. Tek yürek olmanın takıma yansıması gerekiyor.

Hocaların kadro tercihlerine saygı duymakla birlikte, bu tercihlerin saplantı haline gelmesini eleştirdiğim olmuştur. Oynadığı son maçlarda kayıplara sebep olan, oynatılmasın, dinlendirilsin dediğim Acquah nasıl oldu da henüz toparlanamadı. Bu işin içinde başka bir durum mu var ki ihtiyaç olmasına rağmen ısrarla oynatılmıyor. Bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekir.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…