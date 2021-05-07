ŞAHİN TEPESİ

Bu kış Malatya dışındaydım.

Malatya’ya dönünce özlediğim şehrimi dolaşmak için otomobille bir şehir turu attım.

Gündüzbeyden dönerken tepeden Çırmığhtıya şöyle bir baktım...

Bakmaz olaydım yeşiller arasında yükselen gazulet gibi bir kütle gördüm.

Bu ne diye sordum?

Şahin Tepesine sosyal tesis ve macera parkı yapılıyor dediler!

Şaşırdım!

Sosyal tesisin sanki başka yer yokmuş gibi çam ağaçları kesilerek yapılmasına üzüldüm...

Yahu yetkililer;

Sizin tarih ve yeşile ne gibi bir düşmanlığınız var anlamakta zorlanıyorum.

Bu şehrin tarihine bu şehri yönetenlerin verdiği zararlar yetti artık...

Darüssade ağası Malatya’lı İsmail Ağanın 1625 tarihinde yaptırdığı Çınarlı Camiyi Şehir Meclisi kararıyla yıkıp yerine Vakıf iş hanı yaptınız...

Yıkılan Söğütlü Caminin büyük giriş kapısının karşısında, Vakıf iş hanının güneyine tekabül eden ve 1736 yılında yaptırılan bir Osmanlı eseri vardı.

İçinde 26 adet dükkan üç adet çeşme ve ortasında şadırvan ile bir havuz bulunan, güney tarafında ise gerek deve gerek at, eşek, katır gibi dönemin nakliye hayvanlarının muhafaza edilip, yemlendiği bir bölüm ve yabancı tacirlerin konaklaması için bir han bulunan buram buram tarih kokan kapalı çarşımız ”bedesteni” de modernizm adına taammüden yıktınız...

1713 yılında yaptırılan esas ismi Cinci Hüseyin Camisi olan, bir dönem Malatya Cezaevi olarak da kullanılan Söğütlü Camiyi de muhafaza edemediniz...

Şirket Hanı

Mıstıgin hanı

Ali Çavuş’un Hanı

Talha Baba’nın Hanı

Mecidiye Han

Hosurafoğlu Hanı

Emirahmetoğlu Hanı

Kara Hüseyin’lerin Hanı

İzollu Hanı

Hamikoğullarının Hanı

Nalbant Bekir’in Hanı

Haceriflerin Hanı...

Ve de bir çok tarihi havuz ve çeşmeyi de modernleşme adına maalesef belediyelerimiz eliyle katlettiniz...

Ve beni üzen...

Bu şehirden kimsenin gıkı dahi çıkmadı...

Malatya’da tarih adına ne varsa bitirdiniz, lütfen eser miktarda kalan yeşili de bitirmeyin.

Kadim Çırmığhtıyı da Tecde haline getirmeyin...!

Çırmığhtı’nın betondan macera parkına ihtiyacı yok.

Çırmığhtı’ya çok güzel şeyler yapıyorsunuz lütfen bu anlamsız projeyle bunu gölgelemeyin...

İnsanlar otantik ve doğal Çırmığhtı’yı istiyorlar...

Hala anlamadınız mı?

O güzelim çamları kesip betonla doldurmayın...

Şahin Tepesine çıkan yolun trafik çilesinden bahsetmiyorum bile...

Bu trafiği nasıl rahatlatacaksınız..

Hiç düşünmez misiniz?

Selam olsun düşünen ve sorgulayan Malatya’nın güzel insanlarına...

...

Ekonomik zorluklarla intihar eden dar gelirli vatandaşlarımızı aşağılayan ve hükümete havlama olarak nitelendiren Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Leyla Keneş’i kınıyor ve şu mübarek günlerde konuşurken iki defa düşünmesini rica ediyorum...