BUNLAR OLMASIN

CHP’li Milletvekili Aykut Erdoğdu halkın seçtiği Cumhurbaşkanını iktidara geldiklerinde mutlaka yargılayacaklarını söylemiş!

Niye ki?

Ne güzel vallahi!

Her isteyen her istediğini yargılıyor!

Halkı yargılamak ile halkın seçtiğini yargılamak aynı şey değil mi?

Sürekli Cumhurbaşkanı üzerinden algı yapılıyor.

Sürekli Cumhurun başını en ağır şekilde tehdit ediyorlar.

Şu veya bu sebepten dolayı yargılamak isteyenler…

Merhum Menderes’in akıbeti ile laf atanlar…

Erken seçim havasıyla uyarı yapmak isteyenler…

Gece yarısı elektronik postalar ile dikkat çeken emekliler…

Var da var…

Ardı arkası gelmiyor ki Erdoğan veya Cumhur ittifakı veya hükümet tehdit edilmesin!

Ne olursa olsun, demokrasilerin en güçlü tarafı olan seçimle iş başına gelenler ancak seçimle gitmelidir.

Tabi seçim zamanını da bekleyerek.

Çeşitli baskılarla değil.

* * *

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı E. İmamoğlu’nun bir türbeyi ziyareti sırasın da bir an dalgınlıkla veya istemeyerek veya isteyerek veya dikkati dağılarak veya kasten türbe de yatan zat-ı muhteremlerine saygısızlık yaptığı düşünülerek hakkında dava açılması istenmiş veya şikâyet edilmiş!

Neden bu yapılmış?

Efendim o hareket o türbede yatana hakaret sayılıyormuş!

Falan filan…

Bir sürü laf, söz, sitem.

Olabilir…

Ellerini arkadan bağlamış ta olabilir.

Ne var bunda?

Adam belki o gün çok yorulmuştur…

Ya da o gibi türbe veya yatırlara inanmıyordur…

Olamaz mı yani?

Olur.

Bir insana zorla bir şeyi yaptıramazsınız.

Bu hem yasalara hem insanlığa hem insan haklarına müdahale demektir.

Kim olursa olsun.

Velev ki, bir Belediye Başkanı olsun.

Bırakın insanlar nasıl hareket ederlerse etsinler.

Kişinin yaptığı bir hareket o kişinin karakterini, kişiliğini, olgunluğunu veya cahilliğini veya kültürünü veya fikri yapısını veya inancını veya milli, manevi değerlere verdiği önemi veya bir olaya karşı tutumunu ortaya koymuş olur.

İster öyle durur ister şöyle durur.

Karışamazsınız.

Karışmamalısınız.

Bırakın, insanlar içlerin den nasıl geliyorsa öyle davransınlar.

Ta ki kişi hak ve özgürlüklerine zarar vermiyorsa…