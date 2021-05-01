BU PUANLARI ÇOK ARAYACAĞIZ

Şimdi öncelikle takımı galip gelirken göklere çıkarıp mağlupken idam sehpasına koyma huyundan vazgeçelim.

Benimde sizler kadar hal ve hareketleri hoşuma gitmeyen oyuncular yok mu var ama şimdi zamanı değil.

Gerçek olan bizim bu sezon ikinci yarıda deplasmanda galip gelmemiz çok ama çok zor…

Bizim bizden kaliteli Kompakt futbol oynayan iskeleti sağlam takımları yenmemiz imkansız…

Sivas Karagümrük Alanya Hatay bu ligde belli kaliteyi yakalamış ekipler bu takımları yenmek şöyle dursun başa baş mücadele etmek bile zor iş zaten bu gerçeği yaşayarak görüyoruz…

Bugün Sivas hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda bizden daha iyi mücadele etti aslında belki berabere bitecek müsabaka bir anlık dikkatsizlik yüzünden mağlubiyet ile sona erdi.

Tetteh ve Kubilay’ın ayağından rakip kaleyi yokladık. Ertaç ile ciddi gol pozisyonları engelledik yaptığımız artılar…

Orta sahada varlık gösteremedik. Bulduğumuz pozisyonların tamamı uzun toplardan bulduk ikili mücadelelerin hemen hemen hepsini kaybettik.

Adem’in yokluğunu fazlası ile hissettik. Onsuz sonuca gitmenin bir hayli zor olduğunu gördük.

İrfan Buz hoca bugüne kadar iyi işler yaptı. Kalan maçlarda da bunu sürdüreceğine eminim ama bugün değişikliklerde çok geç kaldı Olcay tercihini yadırgadım Mallan’ı daha önce den alıp orta sahaya çeki düzen verebilirdi.

Ama sonuç itibari ile yine son dakika golü ile Sivas deplasmanından puansız dönüyoruz inşallah bu bir puanları sezon sonunda aramayız.

Sivasspor oynaması gerektiği şekilde mücadele etti. İnşallah bu oyununu Kasımpaşa ve Başakşehir karşısında da sürdürür.

Pazartesi günü Kayseri maçı bizim için tamam devam maçı olacak. Çünkü biz bu şartlarda ne Rize’den nede Galatasaray’dan puan alamayız.

Son olarak sezon bitince ligde kalırsak ki bence zora soktuk bu yönetim ile yola devam etmek isteyenleri de Allah’a havale ediyorum.