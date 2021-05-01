NEREDE MİLLİ BİRLİK ?

Nerede milli birlik dayanışması?

Amerika tepemizde boza pişirmeye kalkıyor…

AB bizi Yunanistan’ın önünde diz çökmeye razı etmeye çalışıyor…

NATO arkamızdan film fırıldak çeviriyor…

İsrail gözümüzün içine baka baka ülkemizi bölüp kendine bağlı bir uydu devlet olan Kürdüstanı kurmak istiyor…

Rusya, ABD ve AB ye karşı bizi koz olarak tutmak istiyor.

Bunlar en basitinden dıştan gelen baskılar ve olaylar.

Madem öyle dışarı dan bize bu kadar sıkıntı veren ve hatta ekonomik baskılar ile halkı bezdirip adeta “siz Erdoğan’a oy vermeye devam ederseniz bundan sonra bizde sizi geçim derdine düşürürp hükümete karşı koz olarak kullanmaya devam ederiz “diyorlar.

Ama bunu anlayan kim?

Adamlar milli birlik, beraberlik, kardeşlik denen kavramı unutmuşlar.

Ha bire, muhalafet olarak adeta ABD başkanına hak verircesine Erdoğan’a Bahçeli’ye hükümete rest çekip nahoş cümleler ile karalamaya devam ediyorlar.

Sanki bu ülke de yaşamıyorlar da başka bir ülkenin partileri gibiler…

Küçük, büyük muhalafet el birliği ile Erdoğan’a yükleniyorlar.

“Niye Bıden denena dama sert yapmadın” diye!

Siz yapında görelim, size yiğit diyelim…

Hariçten gazel okumak kolay.

Hani Nasrettin hocanın evine giren hırsız için komşular ileri geri konuşurlarken hocayı suçlarlar ya…

Sonunda Hoca dayanamaz ve “hayu komşular! iyi de, şu hırsızın hiç mi suçu yok“ der, sitem eder.

Bu günki ahvalimiz aynen öyle.

Bıden’e bir şey diyen yok!

Yazarı, çizeri, siyasetçisi, sözcüsü, lideri hep bir ağızdan sözleşmiş gibi Erdoğan’a yükleniyorlar.

İşte bunu gören batı dünyası, ekonomik baskılar ve yabancı paralar üzerin den oynadıkları oyunları ile üreticileri zam yapmaya, tüccar kesimini fiyatları kabartmaya, esnafı iğne den ipliğe zam yapmaya zorlayarak hükümeti halkın gözün den düşürmeye devam ediyorlar.

Ve bunu gören BIDEN’in Dostları, Yunanistan Dışişleri Bakanının yaptığı gibi AB ülkelerinin yaptığı gibi, Fransa da Macron gibi ve derken en sonunda da ABD Başkanının baklayı ağzından çıkardığı ve DOSTLARINI sevindirdiği gibi.

Milli Birlik, Beraberlik ve kardeşliği mumla arıyoruz...

İyi gün de zaten son derece ayrışmış iken bakıyorum da kötü günlerde de artık bir araya gelemiyorlar.

Bu gidişit iyi gidişat değil.

Şu anda ABD li ajanlar halkın arasında, halkı Erdoğan’a veya Cumhur İttifakına karşı kışkırtma gayreti ve çalışmaları içinde olduklarından yüz de yüz eminim.

Yoksa kargaların bile güldüğü 128 milyar dolar masalına inanılır mı?

“Dostlar” çok iyi çalışıyorlar .

Ne Milli Birlik, Beraberlik ne birlikten kuvvet doğurma gayretleri var…

“Tencere dibinkara, senin ki benden kara!”

Varsa yoksa Erdoğan’ın gitmesi…

Tek dertleri bu.

Oysa Erdoğan gidince bu günleri mum ile arayacak olanlar da gene kendileri olacaklar.

Çünkü son kırk yılda hep böyle oldu.

Biz neler gördük neler yaşadık neler…

Nerede Milli Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik?