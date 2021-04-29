RAHATLADIK AMA BİTMEDİ

Mücadele anlamında çok kötü olmadığımız, beraberlik odaklı çıktığımız Erzurum B.B. takımı, maçı çok istedi. Oyun disiplininden hiç taviz vermediler ve uzatmada attıkları golle kazandılar. Beraberlik durumunda düşecek takımlardan birisi de Erzurum olacakken adeta hayat vermiş olduk. Bizim kaderimiz ise içerde oynayacağımız Ankaragücü maçının sonucuna endekslendi.

Süper ligde kalmak için kendi göbeğini kesmekten başka çarenin olmadığı gerçeğini hiç akıldan çıkarmamak gerekir. Alınan sonuçlar gösteriyor ki takımını sağlam yapacaksın ve sahada her zaman iyi olup kazanıp keyfine bakacaksın. Memleket olarak ta yaptığımız işte şeffaf olup, hesap soranında vereninde tek derdinin Yeni Malatyaspor olduğunu unutmadan, zor günlerde kenetlenmeliyiz. Kısır çekişmelerle kendimizi yaralamamalıyız. Hepimizin ortak değeri olan takımımızı, her türlü kötülükten sakınmalıyız.

İrfan hocayla birlikte daha disiplinli, takım halinde oynamaya çalıştığımızı söylemek isterim. İçerde oynayacağımız üç maçtan ilki olan Ankaragücü maçının ne denli önemli olduğu, bunun futbolculara iyi anlatıldığı ve motive edildiği belliydi. Oyun şansının da bizden yana olduğunu söylemem lazım. Şanslı ve şansız dakikalardan sonra kaptan Adem’in golü ve arkasından kırmızı kart ve sonrasında Tetteh’in golü bizi rahatlatmış oldu. Lehimize daha ağır durumların olmasına rağmen, aleyhimize penaltı çalan hakem ne yaptı anlayamadık. Son dakikalar ve uzatma geçmek bilmedi ve adeta yüreğimiz ağzımız geldi. Kırk puan bizi rahatlattı ama kurtarmadı. Bundan sonra alacağımız her puanda of çekmek istiyorsak, ipin ucunu sıkı tutmaya devam etmeliyiz.

Tetteh’siz olmadığını gördük. Çok skorer olamasa da attığı gollerle puan almaya daha yaklaştırdığı kesin. Erzurum maçında kendine yakışmayan futbolunu bu maçta affettiren Adem için bir şeyler söylemek isterim. Adem, sen bu takımın efsanesisin ve kaptanısın. Yüreğini ortaya koyup, bu takımın lokomotifi olmalısın. Artan formunla birlikte, takımında oyununun yükselişe geçmesi ile her şey daha iyi olacak ve iyi günler bizleri bekleyecektir. Umarım güvenimizi boşa çıkarmazsın.

Bugün oynayacağımız Sivas maçında oyun disiplininden taviz vermez sabırlı oyunla galip gelebileceğimizi düşünüyorum. Futbol sahada oynanır ve kazanılır, bunu bize Gaziantep FK öğretti zannedersem. Futbolda komşuluk olmaz, güçlü olan yaşar. “Düşte gör” dostunu, düşmanını ve komşunu diye boşuna söylememişler.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…