Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’ndan sonra yaptığı açıklamayla tam kapanma demesi, bütün esnafları adeta endişelendirdi. Bu kapanmayla birlikte esnaflar tamamen biteceği sinyalini verirken, devletten de umduklarını bir türlü bulamadıklarını ima ediyorlar.

Ayakkabıcısı, giyimcisi, berberi hepsi aynı şeyi düşünüyor. Evlerine ekmeği nasıl götüreceklerini hesap eden bu esnaflar, can simidini yine hükümet ve belediyelerden bekliyorlar. Hükümetten borçlarını, kredi borçlarını ötelemesini, kira yardımı ve geçimlerini sağlayacak bir destek bekleyen esnaflar, ayrıca belediyelerden de manevi yerine maddi destek istiyorlar. Su, elektrik kullanım bedeli, reklam ilan, çevre temizlik vergileriyle ilgili bir adım atılmasını beklediklerini her defasında dile getiren esnaflar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yılki gibi paket yardımı yapmasını istemiyorlar.

Esnaf artık tükenmiş durumda. Kabine Toplantısının sonuçlarını tam bir hayal kırıklığı olarak niteleyen esnafların, bu sitem ve isyanını kimin nasıl duyacağı merak edilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile diğer ilçe belediyeler bir an önce harekete geçmeliler. Sadece esnaf için değil, kapanan işyerlerinde çalışan işçiler için de aynı destekler verilmeli, hatta sokağa çıkma yasağında evlerinde çıkamayan insanların yapacağı tüm masraflar da göz önünde tutulmalı. Harcanacak su, internet ve elektrik için de bir düzenleme getirilmeli. İnsanlar mağdur edilmemeli. Kapanmayla birlikte birçok insanın, esnafın mağdur olacağı konuşuluyor. Hükümet ve belediyeler bu söylentileri çürütüp, insanlarına, esnafına çok zaman geçirmeden sahip çıkmalı. Şimdi top hükümet ve belediyelerde.