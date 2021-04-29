GÖZÜNÜZ AYDIN

Hadi, gözünüz aydın olsun.

Sonun da başardık…

Ne ettik eyledik, sonunda herkesi eve tıkmayı başardık.

O kadar konuşuldu…

O kadar anlatıldı…

O kadar yazıldı, çizildi…

“Yapmayın, etmeyin, mesafeye uyun…

Kalababalıkalara girmeyin…

Tokalaşmayın, yan yana olmayın…

Biribirinize gidip gelmeyin” dedik…

Dinleyen kim?

Oldu mu şömdi…

Muradınıza erdiniz mi?

İşte evlere tıkıldık.

Hadi bakalım, şimdi ne olacak?

Esnaf kan ağlıyor...

Ticaret erbabı sıkınıtda…

Hükümet her yolu denedi ama dinleyen kim?

Adamlar gamsız, vurdumduymaz, sorumsuz, cahil, ukalâ…

Akıllılık taslıyor bir de…

“Bana bir şey olmaz” diyor.

Bu kadar lakayt olunmamalı.

İnsan da biraz akıl, vicdan, merhamet olur.

Ama ne gezer.

Adam cehaletini her yönünü topluma taşıyor.

Ne bayramı kutlayabilyiruz ne camilere gidebiliyoruz ne Teravih namazı kılabiliyoruz ne Cuma namazlarına gidebiliyoruz.

Yasak, yasak, yasak.

Ama dinleyen kim?

Herün yüzlerce insan ölüyor adam kalkmış halâ “ben böyle bir hastalığın olduğuna inanmıyoprum“ diyor…

Bunu söyleyene bakıyorsun aklı başında gibi gözüken bir yetişkin…

Ya gençlere ne demeli?

Ağızların da olması gereken maske kolunda, boğazında, elinde, bileğinde…

Yahu oğlum bu mereti ağzına, burnuna gelecek şekilde takacaksın” de bakalım sana ne diyecek?

Otobüsler aynı minibüsler aynı trembüsler aynı.

Kalabalık almış başını gidiyor.

Hastalığı ciddiye alan yok.

İnanılacak gibi değil ama bunlar gerçek.

İşte sonunda el ele veren kimileri yüzünden ülke karanlığa gömüldü.

Karanlık derken elektiriği kasdetmiyorum, cehaletin getirdiği hastalık sayısının korkunç rakamlara ulaşmasından bahsediyorum.

Beynimiz az çalışıyor galiba!

Neden ki? Derseniz, onca ilim adamı, bilim adamı, sağlıkçı konuşa konuşa dillerinde tüy bitti adamların ama halâ olaya kayıtsıZ kalanlar çoğunlukta.

Ne diyeyim, Allah ıslah etsin bu cahilleri demekten başka bir şey diyemiyorum…