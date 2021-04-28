SOSYAL MEDYA ETKİSİ VE ÖNEMİ

Merhaba değerli Busabah Gazetesi okurları…

Artık sizlerle her hafta buluşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

Yeni Malatyaspor ve spor ile alakalı duygu ve düşüncelerimi siz değerli okuyucularla buluşturma kararı almışken, bu fırsatı tanıyarak Busabah Gazetesi sayfalarını bana açan değerli gazete yönetimine ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Gelişen çağ ve teknoloji olarak artık her birimizin en az bir sosyal medya platformunda hesabı bulunması zorunlu hale geldi. Gerek iş gerekse kendi arzularımıza göre kullandığımız sosyal medya mecraları artık hayatımızın en önemli gerekliliklerinden birisi haline geldi. Sosyal medya uygulamalarının bu kadar etken ve yaygın olmasının asıl sebeplerinden bazıları insanların hayatını kolaylaştırıyor ve keyif veriyor olmasıdır. Günlük yaşantımızda iletişim gücü sağlaması, iş ve özel hayatı kolaylaştırması, pazar dünyasını daha geniş bir alana yayması gibi birçok özelliğiyle sosyal medya hem hayatımıza keyif katıyor hem de gündelik gerekliliği olan işlerimizi gerçekleştirmemizde bizlere büyük yardımlar sağlıyor.

‘Yeni Malatyaspor Kulübü artık sosyal medyayı tüketmeye’ başladı diyebiliriz. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarının, tıpkı kulüp yönetimine benzer şekilde her geçen gün daha kötü yönetildiğine şahit oluyoruz.

Gelişen teknolojiyle uyuşmayan insanlarla bu süreci daha fazla ilerlemesi ve gelişmesi mümkün değil.

Kulüp sosyal medya hesaplarının, ulusal basın ve takıma gönül veren taraftarlar tarafından yakından takip edildiği bir mecra olduğunu unutan medya sorumluları yapılan eleştirilere de kulak tıkamış vaziyetteler.

Sosyal medyanın hayatımızın her alanında var olduğunu inkar edemeyiz. Futbolcuların en mutlu olduğu anlardan, en hüzünlü, en önemli duyguları yaşadığımız anlara kadar, gerek maç önü gerek maç sonrası yapılan paylaşımlara yeterince önem verilmediğini görüyor bu duruma mahrum kalmanın üzüntüsünü derinden yaşıyoruz.

A takımın antrenman görüntüleri dışında bir paylaşımı olmayan resmi sayfa, alt yapı ne durumda bilgilendirmez ve takipçilerini son gelişmelerden haberdar etmemişlerdir.

U19 Gelişim Ligi’nde haftalardır maçlar oynanırken, gençleri bırakın bir haber yapmayı, maç müsabakalarının programlarını ve maç sonuçlarını dahi paylaşma gereği duymuyorlar.

Malatya’da oynanan karşılaşmalar binlerce liraya kurulan Yeni Malatyaspor Tv kanalında canlı yayın dahi verilmiyor. Peki bu gençlerin performanslarını kimler izleyip analiz edip takip edebilecek?

Bu gençler nasıl keşfedilecekler? Sadece kapalı kapılar ardında yapılan antrenman ve maçlar ile bu gençler gelişemezler.

Kulüp başkanı Adil Gevrek kulübün sosyal medya hesaplarının artık profesyonel bir ekibe teslime etme zamanı geldiğini düşünüyorum.

Kaldı ki; ortada ne sosyal medya ekibi ne de kulüp basın çalışanı diye bir ekip dahi yok!

Kulübün acilen medya iletişim noktasında yapılanmaya gitmesi gerekiyor.

İletişim çağında yaşarken çağa ayak uyduramayan şirketler nasıl batmaya mahkumlarsa, spor kulüpleri de her geçen gün gelişen iletişim yöntemleri konusunda mutlaka çağa ayak uydurmalılar.