İŞPORTACI SİYASİLER!

Birilerinin Türkiye partisi diye sahneye sürdüğü HDP’yi kutlamak lazım.

Onlar asıllarını hiç inkar etmediler. Size uysun ya da uymasın bir çizgileri var.

Mesela bebek katili Abdullah Öcalan’a hiç saygısızlık etmediler. Bebek katili her daim onların tek ve ulu önderi oldu. Ondan övgü ile bahsetmekten kendilerini hiçbir zaman alıkoymadılar. Övdükçe yükseldiler, yükseldikçe övdüler.

Türkiye aleyhinde her türlü siyasi ve diplomatik faaliyetin altında imzaları var.

Tepki toplarız diye bir endişeleri hiç olmuyor. Çünkü onların ‘’ Türk Milliyetçisi’’ ve ‘’sosyal demokrat’’ tercümanları var.

‘’Yok yok, öyle demek istemedi, böyle demek istedi’’ deyip, HDP’nin her türlü ihanetini perdelemeye çalışan ‘’gizli’’ ortaklarından bahsediyorum.

Ama HDP’ye yine helal olsun. Israrla biz hainiz diyorlar.

Teşbihte hata olmaz:

Katil maktulü ben öldürdüm diyor, katilin ağabeyi benim kardeşim yapmadı maktul intihar etti diyor.

“İşportacı siyasi ortaklarını” her seferde HDP kendisi yerin dibine sokuyor.

Şımarıklıkları o kadar tavan yaptıki sonunda ‘’yaptığınız soykırımla yüzleşin’’ diyebilecek cesareti de buldular kendilerinde.

Bakalım siyasi işportacılar bu son açıklamayı nasıl tercüme edecekler?

…

23 Nisan’da atılan kutlama mesajlarını bir gözden geçirdim. Meclisin açılmasına bu kadar sevinip açılmasına vesile olan ve açana koca metinde bir satır yer vermeyen andavallara insan gülmeden edemiyor.

Aslında meclisin nasıl ve kimin gayretiyle açıldığını o da biliyor ama herif yanlış anlaşılmaktan korkuyor.

Müsaadenizle bu ahmakları biraz rahatlatayım: Bak güzel kardeşim arkana yaslan bundan sonrasını öyle oku.

Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek anlamına gelmez.

Recep Tayyip Erdoğan’ı sevmek Mustafa Kemal Atatürk’ü yad etmemeyi gerektirmez.

Mustafa Kemal Atatürk herkesi mutlu edemezdi, edemedi.

Recep Tayyip Erdoğan da herkesi mutlu edemez, edemiyor…

Bir çocuğun doğum günü kutlamasına katılıp, pastasını yiyip, çocuğa bir ‘’iyiki varsın’’ demeden kutlamadan ayrılmak gibi bir şey bu senin yaptığın.

Ha bu arada kutlama yapmak, mesaj atmak zorunda da değilsin.

Aklınızdan soru işaretleri eksik olmasın…