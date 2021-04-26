Garo Paylan denen bir HDP’li millervekili var.

Partisinin Ekonomiden sorumlu Başkan yardımcısı imiş.

Düm İ.Küçükkayanın konuğu idi Fox tv.

Verdi veriştirdi Erdoğan ve Hükümete.

O kadar çok biliyor ki…

Tam bir bilmiş !

Erdoğan tek adammış!

Hep aynısakızı çiğiniyorlar.

Askeri harcamaları durdurmalıymışız…

Bak bak bak…

Silah üretiminden vazgeçmeliymişiz…

Çok biliyor ya.

Terör örgütlerinin saldırıları askerin verdiği silahlı tepkiye karşılıkmış!

Etki tepki meselesiymiş!

Adam bir laf cambazı.

Yunanistan’ın bize karşı düşmanca tuttumunun nedeni bizim onlara karşı tutumumuzdan, onlara sürekli gözdağı vermemizden kaynaklanıyormuş!

Yorumu böyle Garo’nun.

Biliyor musunuz bilmem ama Garo bizim hemşerimizmiş.

Malatyalıymış.

Partisi demokratik haklardan yana tavır koyduğu için kapatılıyormuş!

İçeride olan Demirtaş, Figen hanım gibi vekilleri demokratik hakları istiyorlar diye içeridelermiş!

Ülkeyi idare edenler yüzünden ülke ekonomik krize gidiyormuş.

128 milyora dolar merkez Bankası meselesinde paralar satılmışmış!

Daha neler neler...

Bu insan şu anda TBMM’inde milletvekili.

Yani bu asil ve büyük milletin temsilcisi.

Ama ne varki adeta bize tarihi düşmanlık içerisinde olan Yunanistan’ı haklı görüyor.

Biz silah üreterek onları tehdit ediyormuşuz.

PKK terör örgütünü adeta temize çıkararak bizim askeri saldırılar nedeniyle onlar savunmaya geçiyorlarmış!

Böyle bir zihniyete sahip bir insan nasıl olurda benim, senin gibi vatan, millet sevdalılarının temsilcisi durumunda olurlar?

Vatan, millet, bayrak düşmanlarına arka çıkan, terör ögürtlerine üstü kapalı destek veren biri nasıl olurda benim Büyük Millet Meclisimde beni temsil eder?

Bu dam, benim de vatanseverlerinde asla vekili olamaz.

Şimdi sorsan “bizde vatanseveriz “derler ama nasıl?

Hele hele demokrasi ve halkın büyük tercihi ile seçilmiş Erdoğan’a asla “Tek Adam” diyemezler.

Bu ve bunun gibi zihniyet sahipleri bu asil milletin meclisinde olmamalılar.

O KADAR…