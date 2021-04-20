UMUDA YOLCULUK!

Düşürmek isteyenler ile düşmesini istemeyenlerin büyük savaşının verildiği bir sezon yaşanıyor.

Gerçekten ipten dönülen bir hafta yaşadık. Tüm kamuoyunun kenetlendiği ve kılıçların kınına konulduğu bu dönemde alınan galibiyetin anlamı tüm Malatya halkına gelecek adına umut aşılamıştır.

Teknik kadro ve oyuncuların son haftalarda vermiş oldukları onur mücadelesinin sonunda bu hafta gelecek olan bir galibiyetin aslında meşalesi yakılmıştı.

Taraftar katmanlarının sadece ve sadece takımlarına odaklandığı bu sürecin iyi irdelenmesi lazım.

Artık insanlar şişirme ve yalan vaatlere inanmak istemiyor.

Taraftarı ve ilimizi bölmeye çalışanların oyunun nihayet bozulmuştur. Takımın öncelikle ligde kalması önemlidir. Sonrası Allah kerim.

Artık sanmıyorum ki bu kadar hata ve yanlışların arkasında hiçbir siyasi aktör görülmek istemez.

Yaşanan bu kadar sıkıntı ve stres artık bu insanlara yetmedi mi? Saf temiz duygular ile sadece Malatyalı olduklarından takımın içine düştüğü duruma üzülenlerin yüzü hürmetine bu takımın yaşaması ve yaşatılması lazım.

Bu saatten sonra inatlaşmaya gerek yok. Takımın ligde kalması için her kesim üzerine düşeni yapacak ve sonrasında neler yapılacak ise tüm katmanların ortak kararı ve düşüncesi paralelinde orta yol bulunacaktır.

Müsabakaya gelince özellikle Tetteh’in olmaması gerçekten önemli eksiklikti. Korona belasına yakalanan oyuncuların hala gerçek güçlerinde olmadıkları bir gerçek.

Her şeye rağmen başta kaleci Ertaç olmak üzere savunma oyuncularının can siper hane mücadelesi alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Diğer oyuncular ellerinde geleni yaparken önümüzdeki haftaya daha moralli gitmemize sebep olan Alanya galibiyeti öz güven ve kazanma iş güdüsü adına takıma çok büyük katkı yapar kanaatindeyim.

Malatya halkı son zamanlarda bu kadar sevinçli ve anlamlı galibiyet yaşamamıştı. Temennim bunun devam etmesi. Deplasmanda alınacak puan ve puanlar Yeni Malatyaspor adına geleceğin sağlam temellere oturması adına önemli.

Artık Malatya düşme ve düşürülme kabusu görmek istemiyor. Ne yapıp bu takımı ligde hep birlikte tutalım.

Gerisine Allah kerim.