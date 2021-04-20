KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener “Kılıçdaroğlu yapılacak olan bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden aday olabilir “demiş.

Olmaz.

Kendisi de kendi partisinden aday olacakmış M.Akşener hanım.

Olabilir.

Hiç bir zaman kazanamayacağını biliyor.

İttifakları veya işbirlikleri çatır çatır çatırdarken…

Daha seçimlere iki buçuk sene varken…

Yeni partilerin ortaya çıkmış olmaları varken…

Kurulan partilerin kendi ittifaklarına güç desteği verecekleri meçhul iken…

Yeni ittifakların kurulması ihtimali varken…

HDP faktörünün geleceği meçhul iken…

İki de bir muhalefet partileri olarak hem Kılıçdaroğlu’nun hem Akşener’in sık sık “erken seçim” istemeleri orta da iken…

İktidarın “erken seçim yok, herşey zamanında olacak” derken nasıl olur da daha uzun aylar varken Kılıçdaroğlu şimdiden “Cumhurbaşkanlığına ben adayım” desin!

Demez.

Ne diyor kendisine bu soru sorulduğun da?

“Olabilir, hele o zaman olsun” diyor.

O zaman da olsa, olmaz.

Zamanı gelmiş olsa da Kılıçdaroğlu asla Cumhrubaşkanlığına aday olmaz.

CHP gibi güçlü bir partinin Genel Başkanlığı gibi kıyak bir makam varken…

El üstünde tutulurken…

Partililerce gıpte ile bakılırken...

Bir dediği iki edilmezken…

Her istediğini yaptırabilecek bir gücü elinde bulunduruyorken neden olmayacak bir duaya “amin”desin Kılıçdaroğlu?

Demez..

Aday olmaz.

Çünkü kendisi de biliyorı ki KA ZA NA MAZ.

Boşuna kürek çekmiş olur.

Boşuna CHP seçmenine umut vermiş olur.

Ve seçilmeyerek koltuğu kaybetbek istemez.

Kılıçdaroğlu gibi bir genel başkan dolduruşa gelmez.

Parti içinden bile kendisine “bu kez aday olmalısınız“ diye baskı yapsalar bile Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday olmaz.

Sonuç ta kazanılması kesin olması mümkün olmayan bir seçim varken ne diye bile bile Lades desin ki?

Demez.

O da biliyor ki seçimi kaybederse siyasi hayatı biter.

İstedikleri kadar, şu anda muhalefet partisi durumunda olan partilerden destek gelsin, kabul etmez.

Çünkü görünen köy kılavuz istemez.