AVANTAJLI SKOR

Fener’de kendi bahçemizde 1 puan alıp Kasımpaşa maçından puan ile dönmek evdeki hesabın uyduğunu gösteriyor.

Çünkü Fener’den alınan puan bizim gibi istikrarsız bir takım için ekstra kazanç oldu..

Kasımpaşa bizim rakibimiz ayrıca ikili averajda biz üstün hale geldik.

Hem de rakiplerimizin kaybettiği bir hafta da bir puan ile haftayı tamamlıyoruz.

Her hafta değişik bir kadro ile lige tutunmaya çalışmak kolay bir iş değil.

Kasımpaşa maçında en çok dikkatimi çeken ise haftalardır düşük bir performans sergileyen Acquah’ın daha iyi bir görüntü vermesi oldu.

Belki rakip çok pozisyona girmedi ancak savunmamızın daha disiplinli olması da rakibin direncini kırmaya yetti...

Gol bölgesinde bizim adımıza iki önemli pozisyon yakaladık.

Ama son vuruşlar da etkisiz kalınca galibiyet beklentimiz son düdüğe kadar eriyip gitti.

Artık telafisi oldukça zor haftalara giriyoruz. Hele hele içeride kazanıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak zorundayız.

İrfan Buz hocamın takımı tamamen eline aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları bunu açıkça gösterdi.

Özelikle Kasımpaşa karşısındaki tercihleri yerindeydi.

Hasta ve sakat oyuncularda takıma dahil olunca elinin iyice güçleneceğini düşünüyorum.

Alanya bizim için Gaziantep maçının kopyası olacak onlar yüklenecek biz önce öne geçip ardından skoru garantilemek için uğraşacağız.

Artık iyi futboldan çok kontrollü futbolun olması gereken haftalara giriyoruz.

En ufak bir hatanın telafisi oldukça zor olur...