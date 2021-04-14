SÖZ GERİ DÖNECEĞİM

Yeşilyurt Belediyesi Nisan ayı oturumunda Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Günnur Tabel tarafından soru önergesi olarak gündeme getirilen ve sadece Malatya değil Türkiye'nin gündeminde geniş yer bulan '43 Kişi Nerede' başlıklı haberleri bilmeyen yoktur herhalde. Öyle komik bir hal aldı ki bu işin detayları senaryolaştırılıp dizi yapılsa reyting, beyaz perdeye aktarılsa gişe rekorları kırar. 2020 yılının Eylül ayında Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’nın Saksonya Eyaleti Hannover şehrinde faaliyet gösteren Mega Kilit GMBH şirketinin düzenlediği “Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek” adlı proje kapsamında 45 kişinin yurtdışına gönderildiği ve eğitim programına Alman şirket sponsorluğu ile gönderilen 45 kişiden 43'ünün Türkiye'ye geri dönmemesi ile ilgili hiçbir yetkili net bir açıklama yapmadı yada yapamadı. Muhalefet hariç herkes topu birbirine atıp durdu. Dernek başkanı 'Ak Parti'ye güvendim iyi niyetimin kurbanı oldum' dedi, Belediye Başkanı Mehmet Çınar 'Bizde araştırıyoruz' ifadelerini kullandı. Biz ayıkana kadar giden 43 kişi belki Almanya üzeri dünya turuna çıktı. Hazır ellerinde gri (hizmet pasaportu) varken fırsat bu fırsat dediler. Eğer gri pasaportun ne işe yaradığını ve kimlere verildiğini merak ediyorsanız hemen o konuyada açıklık getireyim. Devlet adına yurt dışına göreve yollanan, ama siyah (diplomatik) ya da yeşil (hususi) pasaportu olmayan kişilere hizmet pasaportu verilir. Hükümet, hususi idareler veya belediyeler tarafından resmi görevle yurt dışına yollanan kişilere,Türkiye Cumhuriyeti’nin üyesi olduğu milletlerarası kuruluşlarda memur statüsünde çalışan kişilere, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere, Hizmet Damgalı Pasaportu hak sahibinin yanında eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, evli olmayan, iş sahibi olmayan, öğrenimine devam eden ve 25 yaş sınırını aşmamış çocuklarına hizmet pasaportu verilir.

Belediye tarafından resmi görevle yurt dışına gidecek olan bu kişiler önce hooop gri pasaportu aldılar sonra birçok ülkeye vizesiz giriş kapısını açarak ülke sınırlarından hızla uzaklaştılar. Yazıyoruz çiziyoruz okuyoruz dinliyoruz bu haberin hep bir yanı eksik kalıyor 5N 1K kuralına uymuyor. Neden? Çünkü bu haberde kim sorusunun cevabı yok. Yani Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ü sanki buhar olup uçtu. Şu zamanda kimse kimseye bu iyiliği yapmaz. Kişisel gelişim adı altında bir derneğe gelişigüzel kayıt hemen arkasından dandik bir eğitim için yurt dışı planı sonrasında belediyenin görevlendirmesi sayesinde gri pasaport ve dönüşü olmayan bir seyahat.

Bundan 5 yıl önce yine Yeşilyurt Belediyesinin düzenlediği Çanakkale gezisine katılmak isteyen basın mensubu arkadaşlarımız bir tek güvenlik soruşturması geçirmemişlerdi. Öyle her isteyen gidemedi gidenlerde otel giriş ve çıkışlarında, otobüse binişlerde tek tek sayılmışlardı. Çanakkale olunca böyle oluyor demek Almanya'ya belediye sponsorluğunda gri pasaport alıp gitmek daha kolay.

Sıradaki yurt dışı gezinize (mümkünse İtalya) ben talibim sevgili Yeşilyurt Belediyesi. Benden yana içiniz rahat olsun söz veriyorum geri döneceğim malum kocam var, çocuğum var, ülkemden kaçmak için sebeplerimde yok üstelik benim kendi pasaportum var kırmızı ama olsun sizden pasaport talebimde yok

Ayrıca bu macerayı bir solukta okurken 2 kişiyi hep es geçiyoruz. Belediye başkan yardımcıları Bekir Karakuş ve Şahin Özer. 45 kişi yola çıktıkları Erhaç Havalimanına 2 kişi dönen başkan yardımcıları hiç mi 'Nerede bu yol arkadaşlarımız?' demediler. Okul servislerinde bile yanındaki arkadaşı gelmeyen çocuk panik oluyor bu ne rahatlık. Dernek başkanının 'Bilmiyorum', Belediye Başkanı Çınar'ın 'Tanımıyorum, araştıracağız' dediği kişileri eminim başkan yardımcıları gayet iyi tanımışlardır 4 saat süren Hannover yolculuğunda.