TÜRKİYE TÜRKİYE

Türkiye ilerliyor mu, geriliyor mu, yoksa yerinde mi sayıyor?

Zor bir soru…

Herkes kendine göre cevaplar.

Tabii bu cevaplama öznel, yani sübjektif olur.

Nesnel, yani objektif değerlendirenler de olacaktır elbette.

Hani bir bilgin, “Bu da içinde, bütün genellemeler yanlıştır” demiş ya!

Mesela, bilim insanları nesnel, yani kendi durumuna, kendi hissettiklerine göre, kişiden kişiye değişen duruma göre değil, bilimsel ölçütlere göre rapor eder.

Ama ne olursa olsun, yine de tam objektif olamaz.

Çünkü, sosyal bilimlerde “Doğru tek, yanlış sonsuzdur” denemez.

Ekonomi Bilimi de sosyal bilimdir çünkü.

Neyse bunları geçeyim…

Doğrusu, mümkün olduğunca kendi ekonomik, sosyal durumuna, hissetiklerine göre değil, tecrübelerine, yaşadıklarına, gördüklerine, en geniş çevrene, dününe, evvelki gününe, bugününe bakarak cevap vermeye çalışmak.

Dünyanın gelişmiş, az gelişmiş, gelişmekte olan devletleriyle biz bakarak yanıt vermek.

Dünden bugüne, memleketimizin bir yılda ürettiği ekonomik değer toplamına, Gayri Safi Milli Hasılaya ve bunu her yıl artan nüfusumuza bölüp kişi başına düşen miktara bakarak yanıt vermek.

Bilimdeki gelişmelere bakmak.

Yani Türk üniversitelerinin Dünya üniversiteleri sıralamasındaki yerlerinin yukarılara doğru çıkıp çıkmadığına, aynı şekilde bilim insanlarımızın dünya bilim insanları sıralamasındaki sayılarının ve yerlerinin iyiye gidip gitmediğine, icatlarına, deneylerine, yayınlarına bakarak yanıt vermek.

Yine, bilimin verilerini kullanarak hayatımızın zorluklarını ne ölçüde kolaylaştırabildiğimize, yani teknolojideki gelişmelerimize bakmak.

Savunma endüstrisindeki icatlarımıza, yabancılara muhtaçlığımızın azalıp azalmadığına, Devletin bilimsel çalışmalara ne kadar bütçe ayırdığına, ne kadar önayak olduğuna, bilişim, iletişim, siber güvenlik alanında neler yaptığına bakmak…

Valla bana sorsanız, “Türkiye ilerliyor mu, yoksa yerinde mi sayıyor?” deseniz, hiç duraksamadan, “Türkiye iyi, çok iyi gidiyor.” derim.

Futbol deyimiyle, “Malatyaspor gibi düşmemeye değil, üst sıralara oynuyor” derim.

Ankara’da Balkan Bayanlar Voleybol Şampiyonası vardı, seyretmiştim. Sonuncu olmuştuk. Şimdi şampiyonu oluyoruz.

Televizyonlarda Artistik Buz Pateni Şampiyonasını, Salon Jimnastik Şampiyonalarını izlerdik, ağzımız açık kalırdı. Bizden bir tek sporcu bile göremezdik o pistlerde. Şimdi gururla izlediğimiz şampiyon jimnastikçilerimiz var maşallah.

Bir tek ata sporumuz güreşte iyiydik, sonra onda da gerilere düşmüştük.

Avrupa ülkelerinin futbol sahalarına imrenir gıptayla bakardık, şimdi onlar bizimkilere hayranlıkla bakıyor.

Yollarımız, köprülerimiz, viyadüklerimiz, alt geçit, üst geçitlerimiz, dağ yollarımız, bağ yollarımız muazzam.

Ankara’ya gidip geldiğimiz, şimdi kenarlarda kalmış o eski yol kalıntılarına bakıp, “Zafer’le, Beydağı’yla, Keban’la, Kantarcı’yla bu yollardan gidip geliyorduk ya!” deyip hayretler içinde kalıyor, o “kahraman” şoförlerimizi de rahmetle yad ediyoruz.

Şimdi yolculukta uçağa binmek sıradanlaştı neredeyse; her ilimizin havaalanı var.

Eskiden ülkemizde petrolü, doğalgazı yabancı şirketler arardı, ve biz yaygın olarak, “Petrolü bulmuşlar, üstüne kapatmışlar” derdik. Şimdi Mavi Vatanda, açık denizlerde kendi malımız sondaj gemilerimiz, sismik araştırma gemilerimiz Türk Bayrağını dalgalandırıyor.

Fatih, Yavuz, Kanuni sondaj gemilerimiz, Barbaros, Oruç Reis sismik araştırma gemilerimiz Türkiye’mizi, enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak için araştırma yapıyor.

Türkiye’mizin uzaydaki gözü olan yedi uydumuz var. Uzayda uydusu olan otuz ülkeden biriyiz.

“En uzun yollar bile küçük bir adımla başlar.” derler. Türkiye Uzay Enstitüsü’nü kurdu, Ay’a gitme çalışmaları içinde şimdi. Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor…

Gururlanıyoruz…

Allah yolumuzu açık eylesin; önümüzü kesmeye çalışanlara fırsat vermesin inşallah.

Bu duygularla, sevgi, saygı, mutluluk ve hayır içinde geçecek bir Ramazan diliyorum hepimize.

EVLAT BU NASIL SEYİPLERSİN …

Beydağı’nın yamacında minaresi çok güzel,

ufak bir cami.

Yatsı ezanı yeni bitmiş.

Hoca efendi önündeki rahleye iki kolunu dayamış, dizleri üzerinde biraz yükselmiş bağıra bağıra konuşuyor.

Cemaat onbeş kişi.

Ama hoca efendi yüzlerce kişi varmış gibi çok canlı konuşuyor.

-Adam diyor ki evlatlıktan reddedeceğim. Nasıl reddedeceksin? Öyle kolay mı?

Bizim bir merkep vardı, yaşlanmıştı. Babam dedi ki bunu seyipleyin. Biz de uzaklara götürüp bıraktık. Bir gün sonra baktık, komşulardan bir gelmiş, bize bağırıp çağırıyor.

-Eşeğinize niye sahip olmuyorsunuz, kavakları hep kemirmiş.

Seyiplemiştik desek daha kötü olacak, getirip bizim bahçenin orada mı bıraktınız diyecek.

Merkebi getirdik.. Ölene dek bizim evde kaldı.

Sen bir eşeği seyipleyemiyorsun, oğlunu kızını nasıl seyipleyeceksin? Evlat bu, ortaya atılır mı?

Geçen birisinin oğluyla araları çok kötü, evlerine gittim yumuşatmak istedim anayı babayı.

-Yok hoca bu senin yapacağın iş değil. Mesele çok büyük diyorlar.

Oğlan şoförmüş. Ben de ellerimi açıp başladım,

-Allah’ım, inşallah bir uçurumdan uçar, parçalanır, Allah’ım, inşallah bir kamyonla çarpışır eve ölüsü gelir, inşallah arabasıyla yanar.

Bakıyorum ne ana, ne baba amin diyor.

-Bak hiç sesiniz çıkmadı, amin diyemediniz dedim.

İkisini de alıp gittim çocukların yanına. Barıştırdım onları.

Allah kimseyi evladıyla sınamasın!

Onun kalbi boştu sen doldurdun, onun kafası boştu sen doldurdun. Öğretmen olsun dedin, adam olsun demedin. İçki içen, uyuşturucu kullanan öğretmen yok mu?

Ben şunu derim: En kötü evlada bile kırk gün oğlum deseniz, herkeste telefon var şimdi; açıp oğlum nasılsın derseniz.

Ama oğlumdan sonra bağırıp çağırmayın, sen şusun, busun demeyin. Göreceksiniz yüreği nasıl yumuşayacak.

Ama kırk gün devam edeceksiniz, ara vermeyeceksiniz.

Kırk gün kendisine oğlum dendiğinde yüreği yumuşamayacak evlat olmaz.

...

Hoca Efendi yürekten konuşuyor, çok da doğru konuşuyor.

Bu sırada gelenlerle cemaatin sayısı yirmi beşi buluyor.

Yatsı ve teravih namazına geçiliyor.