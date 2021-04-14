SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTMEK

Yeşilyurt Belediyesi olayında şu ana kadar ortaya çıkan bir gerçek var ki o da Belediye de kumpas kurulmuş.

İki kişi için meclis kararı alınmış ve fakat liste de tüm imzalar atıldıktan, olur alındıktan sonra listeye kırık iki kişi daha eklenmiş!

Güya…

Bunlar Belediye çalışanları bile değilmiş.

Kimin kimi, neyin nesi bilen yok!

Güçlü bir kumpas var.

Şimdilik ortalık bulanık.

Netlik yok.

Mülkiye müfettişleri gelmişler ve çalışmalara başlanmış.

Kısa bir zaman sonra sanırım bulanık su durulacak olayın gerçek yüzü ortaya çıkacak.

Herşey o zaman netlik kazanacak.

Olmasa çok iyi olurdu.

Ama olmuş.

Oldurmuşlar yani.

Aslında büyük bir ihmalkârlık var ortada.

Kurnaz tilkinin kargayı oyuna getirmesi gibi.

Dürüstçe gidip dürüstçe gelen iki kişi var.

Onlar gerçek Belediye çalışanlarıymış.

Diğerlerinin Malatyalı bile olmadıkları iddiaları var.

Kim, hangisi, nereli, nereden gelmiş, kimin adamı, bu Dernek nerede, merkezin de kimler var, falan filan…

Nasıl gelmişler, nereden gelmişler, nasıl belediye listesine sızmışlar, bura dan Almanaya’ya gideceklerin listesini hazırlayan, kumpası kuran kim?

Bir tuhaf karışık işler oldurulmuş.

İnsanların samimi ve dürüst olmalarından faydalanarak onların iyi niyetini kötüye kullananlar burada da Yeşilyurt Beldiyesi çalışanlarını ve Başkanı oyuna getirmişler.

Güveni sarsan, dürüst kişileri oyunlarına kurban eden, onlara kumpas kuran hilebazlar, yalancılar, hokkabazlar her yerde var.

Herşey tabiki açığa çıkacaktır.

Hem buradaki hem, varsa diğer bazı doğu ilerindeki bu oraganize işe ortak olan, bulaşan oyun kurucuları mutlaka var.

Malatya olaya alet edilmiş durumda.

AK Parti belediyesi oyuna getirilmiş, kullanışmıştır.

Başkanın veya meclisin imzalarına ihanet edilmiş, tezgah hazırlanmış, terör örgütü üyelikleri olma ihtimalleri var mı yok mu onu da göreceğiz.

“Var” diyenler “kaçak işçi” diyenler çoğunlukta.

O kırk üç kişi Malatya dan gidip Almanya’ya yasal yola girip, kaçak durumundalar şimdi.

Sınır dışı edilmezler ama yurtdışına kaçışlarında ilimiz ve Yeşilyurt Belediyesini kullanmaları manidar!

Bu tesadüfmüdür yoksa bilerek mi bir AK Parti belediyesi seçilmiştir bu da ortaya çıkacak!

Neden bir muhalefet partisi değil de AK Parti belediyesi?

Bunu anlamak o kadar da zor değil…

Akıllarınca AK Partiye çamur atacaklar.

Oyun içinde oyun kurulmuş.

Terörün kökünü kazıyan AK Parti hükümetini karalama çabaları olduğu aşikâr.

Ancak daha olayın en başında bunun bir oyun olduğunu veya kumpas olduğunu keşke o kırk üç kişiyle yola çıkıldığında farkına varılsaydı ve anında telefonla Belediye de görevli iki kişi bilgileri buraya aktarsaydı…

“Saman altında su yürütmek” deyimi bu olsa gerek.