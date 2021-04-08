EMEKLİLER DE KANAL İSTANBUL DAN RAHATSIZLARMIŞ

Hani şu ortalığı velveleye veren emekli subaylar var ya, onlar da Kanal İstanbul’un yapılmasından rahatsızlarmış!

Hani denizcilerdi ya…

Hani ülkenin menfaatini düşünüyorlar ya…

O nedenle Kanal İstanbul’un yapılmasına onlarda karşı çıkıyorlar gece yarısı bildirilerinde !

Hani şu İstanbul da Taksim meydanını ateşe veren Geziciler vardı ya, onlarda karşılardı!

Avrupa devletleri de karşılar.

Amerika bile karşı.

Rusya da karşı ama sesiz duruyor şimdilik çünkü o kadar karşı çıkan var ki hem içeride hem dışarıda…

O nedenle Putin sessiz kalıp konuyu izliyor, kurnaz.

Kılıçdaroğlu zaten karşı.

Muhaliflerin hemen hepsi karşı.

Gemicikleri olanlar tamamen karşı.

Türkiye’nin gelişmesini istemeyenlerde karşı.

Terör örgütleri de karşı.

Kendilerini sosyal demokrat sayan kimileri de karşı.

“Çarşı zaten herşeye karşı“

Türkiye’nin bütçesine güçlü bir gelir getirisi olacak olan bu Kanal İstanbul’un yapılmasına neden karşılar?

Mâlumunuz…

Büyük İstanbul Havaalanına karşılardı...

Yapıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsüne karşılardı…

Yapıldı.

Boğazın altından geçen Marmaray’a karşılardı…

Yapıldı.

Otobanlara karşılardı…

Yapıldı.

Şehir Hastanelerine karşılardı…

Yapıldı.

Havaalanlarının hemen her şehire yapılmasına karşılardı…

Yapıldı.

Herşeye karşılar dedik ya…

Bunların veya onların karşı çıktıkları herşey gene de yapılıyor.

Hem de zamanından önce bitirilerek halkın hizmetine sunuluyor.

Kanal İstanbulun yapılmasını tam yüz otuz sene önce Ulu Hakan AbdulhHamit Han plânlamış ve şimdi yapılması için harekete geçiliyor başlıyorlar feryat figan bağırmaya, karşı çıkmaya…

Bunların “Hayır” dediğinde bir “Hayır vardır” deyip yapmak lazım.

Yapılıyor da zaten.

Kanal İstanbul bittiğinde yıllık, yaklaşık otuz milyar dolar para kazandıracak ülkemize oradan geçen gemiler.

Şimdi mesele anlaşıldı mı?