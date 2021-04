BAL TAKIMLARIMIZ

Bölgesel Amatör Lig’de bir ilk ile karşı karşıyayız. Pandemi dönemi hiçte alışık olunmadık bir lig statüsü ile takımlarımız mücadele edecekler.

Malatya’da BAL’a katılacak dört takımımız Darendespor ‘un geç başlaması ile tüm takımlarımız çalışmalarına devam ediyorlar.

Malatya İdman Yurdu, Arguvan Belediyespor, Pütürge Belediyespor ve Darendespor takımları üçer müsabaka oynayacak.

Lig birincisi guruplara kalacak, son takım direk küme düşecek. 52 grupta yapılan müsabakalar sonrasında lider takımların katılacağı dokuz gurupta oynanacak.

Müsabakalar sonrasında dokuz takım üçüncü lige çıkacak. İlimizdeki takımlardan Arguvan Belediyespor ve Malatya İdman Yurdu, 3. lig parolası ile çıkılan yolda kesin hedeflerinin profesyonel lige çıkmak olduğunu belirtirken Pütürge Belediyespor cephesi kapalı kutu ve her an her sonuca gidecek bir takım görüntüsü veriyor.

Darendespor bütçe yetersizliği olduğundan tamamen genç bir kadro ile mücadele edecekler. Spor kamuoyunun beklentisi ilimizi hedefe taşıyacak bir takımın hak ederek guruplara kalması.

Centilmenlik ve dostane bir lig oynaması temennimiz. Her takımın tabi ki kendisine göre büyük hedefleri var. Ancak unutulmamalıdır ki tüm takımlar ilimizin takımları ve kesinlikle spora yakışır ve sonuç ne olursa olsun çirkinliklere kimsenin meydan vermemesi gerekir.

Özellikle ekonomik yönden yatırım yapan takımlarımızın bir müsabakanın sonucuna göre fevri hareket yapıp takımlarına zara vermemesi temennimiz.

Hak edenin ve ilimizi en iyi kim temsil edecek ise onun kazanacağı bir lig olsun. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele verecek olan takımlarımıza kazasız ve sakatsız bir sezon diliyorum.

Kazanan dostluk olsun.