İBRA EDİLSE NE YAZAR

Yeni Malatyaspor’un mali kongresinde eller kaosa kalktı!

Biliyorum neredeyse üzerinden iki buçuk hafta geçti. Kongre mi kaldı diyeceksiniz.

Yeryüzündeki 3 milyon Malatyalının takımı göz göre göre uçuruma savruluyor ancak 3 kişi dışında kimse eline kalem alıp doğruları yanlışları yazmıyor.

Hayırdır ya bu kadar mı üzerinize ölü toprağı serpildi arkadaşım?

Adamlar öyle bir tezgah kurmuşlar ki; ne bir kişi hesap sorabiliyor ne bir kişi kulübe üye olabiliyor.

Kongreyi başından sonuna kadar bizzat takip ettim. Sözde içeriye delegeler, güvenlik görevlileri, basın mensupları, kulüp yöneticileri, kurum temsilcileri dışında kimse alınmayacaktı.

Ancak içeriye girenlerin kimler olduğunu, oylamada kimlerin ellerini havaya kaldırdığını eminim canlı yayında herkes görmüştür. Bu konuda takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum…

Ben işin farklı kısmına dikkat çekmek istiyorum. O gün orada çok güzel bir tiyatro gösterisi düzenlendi.

Yıllardır Malatya basınının içerisinde olanlar, her ne hikmetse sergilenen oyunun bir parçası oldular. Tabii oylamada elini kaldırmayan usta gazeteci Mikail Pelit’i ayrı tutuyorum.

Borçsuz teslim edilen bir kulübü, futbolcu bonservisleri üzerinden para kazanarak 7 yılda kar elde eden bir kulüp konumuna getirmesi gerekirken, yönetimin hala belediyelere avuç açarak para beklenmesi kötü yönetmek değil de nedir?

Malatya sadece Yeni Malatyaspor’dan mı ibaret? Bu şehir varını yoğunu dişinden tırnağından artırdığını zaten 7 yıl önce bu takım için harcadı. Bu şehre hizmet için toplanan milyonlarca vergi yıllardır bu takım için harcandı.

Malatya’da faaliyet gösteren diğer spor kulüplerine üvey evlat muamelesi yapıldı. Onların hakkından feragat edildi ve Yeni Malatyaspor doğdu.

Peki Yeni Malatyaspor yönetimi ne yaptı? Hangi futbolcusunun bonservis gelirinin bir kısmını vefa borcu olarak bu şehrin diğer kulüpleri için harcadı?

Onlar lüks arabalarla gezerken, amatörde birçok kulüp bırakın malzeme desteği görmeyi, mücadele edeceği karşılaşmalara gitmek için servis bulamadı.

Birçoğunun hala kulüp binası yok.

Uzun lafın kısası Malatya’daki birçok kulübün hamisi olan Yeni Malatyaspor şımarık çocuk gibi şehrin desteğini göremediğinden şikayetçi.

Demek ki o koltukta istenmiyorsunuz. Hele bir bırakın kenara çekilin bu şehir takımına da sahip çıkar, futbolcusuna da sahip çıkar.

Kimse destek olmuyorsa demek ki güven kaybettiniz.

Ama tabii kendi delegeleriniz size güveniyor ki elleri havaya kalktı…

Ancak gel gelelim, şehrin hiçbir ileri geleninin katılmadığı mali kongre Adil Gevrek ve ekibinin zaten aklanmadığının bir göstergesidir.

Herkes safını belli etmişken sadece bir kısım tarafından desteklenen yönetim birde kalkmış yanlışa yanlış diyenleri grupçulukla itham ediyor.

Bu bir akıl tutulmasıdır.

Başka da bir şey demiyorum.