ÖZ GÜVEN KALMAYINCA!

Yeni Malatyaspor’da tek sorun öz güven. Maalesef onu da hep birlikte kaybetmeyi başardınız.

Şöyle bir geriye dönüp hafızalarınızı yoklayın Erzurumspor müsabakasına kadar dünya kadar sorunu olmasına rağmen teknik kadro ve oyuncularda tek ses çıkmamışken.

Sadece Erzurumspor karşısında bana göre talihsiz bir mağlubiyette takımın teknik kadrosuna ve oyunculara protokol tribününde kimlerin yönlendirmesi ile hala tartışılan ağır küfür ve hakaretlerden sonra takım galibiyet yüzü görmemiştir.

Siz oyuncunuza hak etmediği halde küfür ederseniz ve ettirirseniz olacağı budur. Hala takımdaki oyuncukların mimiklerinde ne kadar mutsuz olduklarını görmemek için ama olmak lazım.

Ondan sonra Semih’e küfür, Adem Büyük oynamıyor, Chebake hatalı, gibi söylemler ile kiralık kalemşorlar ile takımın dokusunu bozarınız olacağı bunda iyi olmazdı.

Siz hala oyuncularınıza sahip çıktığınızı ve onların sonuna kadar arkalarında olduğunuzu eylem ve söylemleriniz ile kamuoyuna yansıtmadığınız müddet bu takım iflah olmaz.

Antalya2da kamp yapmışsın, onları Miami’ye götürsen ne olur. Kalpleri kırık ve üzgün olan bu oyuncuların bir kez dahi yanında olduğunuzu ne gösterdiniz ne de açıkladınız.

Ondan sonra sonuç gelmez ve takım kötü oynuyor diyerek tetikçileriniz ile oyuncuların kendilerine ve ailelerine küfürle ettirtseniz onlardan verim almanız mümkün değil.

Siz önce dürüst olmayı öğrenin ve Samimi olduğunuza oyunculara gösterin ki skorlar nasıl geliyor o zaman hep birlikte görelim.

Sadece günü birlik tesadüfi galibiyetlerde meydana çıkarsınız sonuç iyi ise siz başarılısınız.

Sonuç kötü ise oyuncular ve teknik kadro başarısız diyerek topu taca atarsınız.

İşte siz busunuz onun için sizden hiç ama hiç haz almadım. Çünkü geldiğinizden beri yapmacık ve samimiyetten yoksunuz da ondan.