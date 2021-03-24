BARİ YALANDAN İSTİFA ET!

Yav bu ne Allah aşkına ya!

Sayın Adil Gevrek yalandan da olsa bırak git!

Birde onu deneyelim.

Hele bakalım bu takım siz yokken nasıl mücadele edecek.

Allah’ınızı severseniz çıkın deyin ki; mali genel kurulu yaptınız bütçeyi de ibra ettiniz benden bu kadar!

Bir bakalım camia kenetlenecek mi?

Vekillerimiz valimiz belediye başkanlarım iş adamları taraftar takıma sahip çıkacak mı?

Eğer kimse sahip çıkmaz ise söz veriyoruz hatta şahsım söz veriyorum bu takım mahalle takımı olana kadar size sonsuz destek vereceğiz. Erkek sözü…

Neden biliyor musunuz?

Bu kulüpte oyuncu değişti hocalar değişti yöneticiler değişti değişmeyen bir siz ve demirbaşlarınız kaldı.

Takım bugün hayati önem taşıyan bir müsabakaya çıkıyor galibiyet adına ortada hiç bir şey yok!

Hani galibiyeti geçtik gelecek haftalar için Umut veren bir oyun göremedik.

Çıkıp diyorsunuz ki; destek lazım..

Kimse destek vermiyor.

Çünkü ekibinize güven kimse yok..

Eee bırakın o zaman.

Neden bu kadar ısrarcısınız. Sebep ne ?

Ona da yanıt yok.

Haa bugün çiçeği burnundaki teknik heyete lafım yok!

Bir teknik adam takımı idman da tanımaz bir oyuncunun gerçek performansı resmi maçlarda belli olur.

İlk maç kartların, VAR kararlarının, penaltıların yani bolca aksiyon olan bir müsabakada 1 puan kötünün iyisidir. S

Son bölümde Semih Kaya’nın kafa topu gol olsa belki maçı kazanacağız. Ama olmayınca olmuyor.

Ama gerçek olan bazı oyuncularda ciddi anlamda performans alt seviyelerde.

Yani İrfan hocanın işi bir hayli zor…

Gaziantep sporu tebrik etmek isterdim. Tabi ki mücadele edecekler, tabi ki sonuca gidecekler ama teknik heyeti oyuncusu ile sahadaki hal ve hareketleri hiç te hoş değildi.

Maçın genç hakemi sanki joistik gibi VAR tarafından yönlendirildi. Üç penaltı pozisyonunu da göremedi. VAR’ın uyarısı ile verdiği kırmızı kart doğruydu.

Yani hakem maçın altında ezildi gitti.