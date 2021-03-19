YA VARSIN YA YOKSUN!

Gaziantep müsabakası olmak veya olmamak adına Yeni Malatyaspor’un hayati maçı. Alınan kötü sonuçlar sonrası son hamlesini kellesini alarak yolladığı İrfan Buz hocaya bağlayan yönetim müsabaka öncesinde kendi asli olan görevlerini yerine getirerek oyuncuları moral ve motivasyon olarak üst düzeye çıkartmaları lazım.

Öyle vatan millet Sakarya zamanları artık çok geride kaldı. Geçen yıl düşen takımın sebeplerini fazlada irdelemeye gerek yok.

Zaten her kesim nelerin yaşandığını tek tek biliyor. Artık söz ve zaman söylemleri ile oyuncuyu oynatamazsınız. Oyuncunun size itimadı kalmamış. Asıl endişemiz bu.

Şayet hala geçen yıldan alacakları olan oyuncunuz var ise ve bu sezon hak endişeleri ödenmişse ne kadar konuşursanız ve konuşursak bir çare bulmamız mümkün değil.

Bir teknik adamın 60 bin dolar olan parasını ödemeyenlerin oyuncuların alacaklarını nasıl halledecekler hala kafalarda soru işaretleri var.

Onun için Gaziantep müsabakasını önemsiyorum. Rahat olan ve parasal hiçbir sıkıntısı olmayan bir takıma dünya kadar sorunu olan bir takımı nasıl müsabakayı hazırlarsın, nasıl motive edersin inanın işin içerisinde çıkamıyorsun.

Her ne olursa olsun bu hafta mutlaka bazı ödemelerin yapılması takımın geleceği adına çok büyük önem arz ediyor.

Gelelim takımın asıl sorunu olan Mali kongrede karşımıza çıkacak olan tablo. Şayet takım büyük borçlara sokulmuş ise bu güne kadar zerre kadar önemli olmayan ve sadece kağıt üzerinde isimleri olan delegelerin hayatlarında bir kez olsun dürüst davranıp mali tabloyu ibra etmemeleri lazım.

Genel kuruldaki tablo her ne ise mali durumu daha önceden yazdığım gibi bağımsız bir mali denetim kuruluşuna inceletip yönetimin aklanması lazım.

Yoksa ortaya çıkacak yüksek borç tablosu takımı tamamen ipotek altına alır ve yönetim veya muhtemel gelecek bir yönetim bu işin içerisinde çıkamaz. Yeni Malatyaspor diye bir takımda kalmaz.

Bu hafta ve mali genel kurul Yeni Malatyaspor’un gelecekteki kaderini belirleyecek. Aksi bir sonuç ve içinde çıkılmayacak bir mali borç tablosu sonun tamamen başlangıcı olur.