ALLAH’I ANMAK EN BÜYÜK İŞTİR!

Bu cümle Kuran-ı Kerim’den alınmış bir ayettir. ( Ankebut,29/ 45)

Allah’ı anmaktan kasıt namazdır. Namaz ise bir mümini her türlü kötülükten ve hayasızlıktan alıkoyar. (Aynı ayet)

Namaz pek çok Ayeti Kerime’de zekâtla birlikte emredilirken bazen de tefekkür eden kalplere özel bir mesaj olarak gelir. Burada olduğu gibi… Dikkat edin ey Müminler! Sizin yaptığınız işlerin en büyüğü, en önemlisi en kıymetlisi namaz kılmaktır. Çünkü namaz Allah’ı hatırlamaktır, çünkü namaz Ona sığınmaktır, çünkü namaz bir kul olarak O’nun karşısında acziyetimizi ifade etmektir. Onun karşısında eğildikçe yükselmektir. Daha güzeli daha kıymetlisi ve daha önemlisi yoktur.

Yaratılışımızın gayesi Allaha ibadet etmek ve onu hatırlamak iken daha önemli iş ne olabilir ki?

Henüz dünyaya gelmeden yaratılan ruhlarımız O’na ibadet edeceğimize dair söz vermişken ve namaz da bunu bize hatırlatıcı bir lütuf iken daha önemli işimiz ne olabilir ki?

Ve iman edenler!

İşte Ayet-i Kerime’nin muhatabı Allah’a iman edenlerden başkası değildir.

İman eden insanlar özeldir. Çünkü onlar Allah’ın vahyine kulak vermişler, yaşamlarını söz verdikleri gibi yaratıcıyı tanıma ve ona boyun eğme çabası içerisinde geçirirler.

İman edenleri diğer insanlardan ayıran diğer önemli bir fark ise tüm insanlığı bekleyen mukadder sona kendilerini hazırlamalarıdır. Ahiret hayatının gerçekliğini dünyada iken kabul etmeleridir.

Evet, bir mümin için dünya; çok küçük ve değersiz bir hayattır. Ahiret hayatı ise yüksektir, kıymetlidir, önemlidir. Hesaba çekileceği ve yaptıkları sonucunda ebedi kalacağı bir mekâna gideceği bilinciyle hareket eder. Ahiret gerçekliği dünya hayatının merkezine yerleşmiştir.

Bunu realize etmeyen, gerçekçi bulmayan ciddiye almayan ve yaşamı sadece bu hayattan ibaret sayanlar bu denklemin dışındadırlar. Yüce Allah onları muhatab bile almaz.

Onların kalpleri ahireti inkâr edicidir, sorgulanacakları bir hayata inanmadıkları için de kendilerine gösterilen hiçbir delili ciddiye almazlar.

Peki ahiret gerçeğine inanan biz müminler için Allah’ı anmak (namaz) bu kadar önemli iken neden ciddiyetsiz hale gelmiştir?

Kâinatın ve hayatın sahibi olan Yüce yaratıcının davetine icabet edip huzuruna varmaktan bizi alıkoyan nedir?

Yer gök ve bu ikisi arasındaki her şey secde ederken, neden bu serencama katılmakta gevşek davranırız?

Yemek yemek için bile daha fazla vakit harcarken, namaza neden bir türlü vakit ayıramayız?

İftiharla inşa ettiğimiz koca koca camiler birkaç ihtiyarın mekânı olmaktan neden bir türlü kurtulamaz?

Müslüman kimliğimizle dünyayı hak ve adalete çağırırken namaz kıldırmakla görevli peygamber varislerini neden küçük görürüz?

Yoksa ahiret inancımızda bir sorun mu var? Gerçekten O’nun karşısına çıkacağımıza ve hesap vereceğimize inanmıyor muyuz? Eğer inanıyorsak;

Hangi işimiz Allah'ı anmaktan daha önemli olabilir ki?

Dünyayı mı kurtarıyoruz?

Atomu mu parçalıyoruz?

Ölümsüzlüğe çare mi bulduk?

Cennetle mi müjdelendik?

Namaz kılmakla meşgul olurken yetiştiremeyeceğimiz eksik kalan işimiz nedir?

Kimin kınamasından korkuyoruz? Patronun mu, mesai arkadaşlarının mı?

Vallahi Allah’ın kınaması en kötüdür.

Kimin vereceği itibardan ve şereften yoksun kalırız? Devlet Başkanı’nın mı, Vali’nin mi ?

Vallahi izzet, şeref ve itibar bütünüyle Allah'ın yanındadır.

Kimin sevgisini kaybedeceğimizden korkuyoruz? Eşimiz, dostumuz, akrabamızın mı?

Vallahi Allah’ın sevgisini kaybetmek en acıtıdır.

Kimin ya da neyin vereceği menfaatten mahrum kalırız? Makamımız, malımız ya da çocuklarımızın mı?

Vallahi hayatımızın sahibi olan ve yöneten Rabbimiz menfaat verenlerin en iyisidir.

Peygamberimiz (sas) şöyle buyurmuştur."Sabah namazının iki rekat sünneti, dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır." (Müslim, Müsâfirîn 96)

Rabbim bizi namazla yükselenlerden eyle