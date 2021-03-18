BAĞIMSIZ ŞİRKET DENETLESİN!

Haftalardır gündeme getirdiğimiz mali kongre günü geldi çattı.

Cumartesi günü Yeni Malatyaspor’da dengelerin yeniden şekillenebilmesi için önemli bir gün. Hem Gaziantep maçı sarı kırmızılı kulübün ligdeki kaderini belirleyecek, hem de eğer çoğunluk sağlanırsa yapılacak mali kongreyle mevcut yönetimin akıbeti netleşecek.

Neredeyse iki yıldır kulübün kasasına giren çıkan paraların nerden geldiği, nereye gittiği gizemini koruyor.

Son yapılan mali kongre üzerinden 2 yıl geçti. Bu süre zarfında kulüp hem UEFA Avrupa ligine gitti, hem ligi beşinci sırada bitirdi, hem Türkiye Kupası’nda yarı finale kadar yükseldi.

Sportif anlamda zirveyi gören Yeni Malatyaspor geçen yıl bir anda ligin en dibini de gördü. Birçok futbolcu satıldı.

Hatta Türkiye liglerinde futbolcu satışından en fazla kar eden ilk 5 kulüp arasında olduğu söylendi.

Yine aynı kulüp geçen yıl bir futbolcusunun alacaklarını ödemek için tutup araçlarını sattı.

Peki bunlar yapılırken kime açıklama yapıldı?

Ne kadar para geldiği ne kadar para gittiği neden hep gizlendi?

Bu mevcut mali tablo geçen yıl neden kamuoyuyla hiç paylaşılmadı?

Kimden ne saklandı?

Her şey yolunda giderken, Avrupa’ya giderek gövde gösterisi yaparken Malatyalıları yok saydınız.

Başınız dara sıkışınca mı Yeni Malatyaspor’un Malatya’nın takımı olduğu aklınıza geliyor?

Malatya’daki bütün amatör kulüplerin bir çıkış yolu olarak gördüğü Yeni Malatyaspor Kulübü, bugüne kadar hangi amatör kulübe abilik yaptı?

Gelirinin yüzde kaçını bu kulüpler için harcadı?

Şehrin futbol şehri haline dönüşmesi için hangi kulübü pilot takım olarak belirledi?

Bu memleketin futbol geleceği için mevcut yönetim Malatya’ya bir tane çivi çaktı mı?

Hangi Malatyalı çocuğun elinden tutup futbol yeteneğinin gelişmesine yardımcı oldunuz?

Varsa yoksa derdiniz para para para!

Bu kulübü sıfır borçla aldınız, sıfır borçla da teslim edeceksiniz!

Yok öyle ceketimi alıp çıkarım düşüncesi!

Eğer mali kongrede açıklanacak 1 lira borcun hesabı sorulmaz, kamuoyuna gereken açıklama yapılmazsa bu şehre ihanet edersiniz.

Orada ellerini havaya kaldıracak olan her bir üyede bu suça ortak olacak.

Kimseyi aklamayacaksınız. Deplasman giderleri, futbolcu ödemeleri, menajer şirketlerine aktarılan paralar, kamp masrafları daha aklınıza gelen her türlü gider gelirin muhasebesini halka açıklayacaksınız.

Eğer kendinize de güveniyorsanız öyle uydurmasyon şekilde kongre değil, bağımsız bir şirket tarafından denetleneceksiniz.

İş o zaman kendinizi aklarsınız.