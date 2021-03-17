ALIN SİZE FIRSAT!

Yeni Malatyaspor yönetimi 2019-2020 sezonu olağan mali genel kurul toplantısı yapacağını kamuoyuna duyurdu. Çoğunluk sağlanması halinde bu hafta sonu sağlanamaması halinde ise 27 Mart Cumartesi günü yapılacağı ilan edildi.

İki sezondur kamuoyunun şeffaflık konusunda beklentisini karşılayamayan yönetim, kulüp üyeleri tarafından ya ibra edilecek ya da güvenoyu alamayacak.

Borçsuz şekilde sivil yönetime devredilen Yeni Malatyaspor Kulübü’nün bilinen 90 milyon lira dolayındaki borcunun kalem kalem kamuoyuna deklare etmeden aklanması halinde yarın öbür gün kimse neden Selahattin Gürkan taşın altına elini atmadı, neden milletvekilleri bu yönetime tahammül ediyor diye kimse serzenişte bulunmasın.

Kongreye katılacak kulüp üyeleri Adil Gevrek ve yönetimini var olan borçla birlikte aklamaları halinde üzerlerine büyük bir vebal alacaklarını unutmasın.

Cumartesi günü üçte iki çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci kongrede çoğunluk şartına gerek duyulmadan toplantı gerçekleşecek. İş bu kadar basit.

Eğer bu kongrede eller yukarıya yönetimin güvenoyu alması için kalkarsa Yeni Malatyaspor ve Malatya için geçmiş olsun.

Kulübün ne kadar bağımsız üyesi varsa kongreye mutlaka katılması ve hesap sorması lazım.

Biz haftalardır aylardır mali kongre çağrısı yapıp, kulüp üyelerinin bir an önce yönetimin parasal anlamda neden başarısız olduğunu sormaları gerektiğini yazdık, konuştuk ve anlattık.

Alın size fırsat. Kongre üyelerine tarihi bir sorumluluk düşüyor.

Zaten prosedür gereği her yıl yapılması gereken mali kongre geçen yıl yapılmayarak Malatyalılar kafasında yeteri kadar soru işareti yarattı. Yapılacak olan kongre yasal mevzuata uyulması gerektiği için yapılacak.

Muhtemelen gelir gider dengesi düşük tutulacak. Divan kurulu üyelerine açıklanan 90 milyon dolayında bir borç olduğu kulüp üyelerine ifade edilecek.

Ancak bir önceki mali kongrede 15 milyon dolayında borç olduğu açıklanmıştı. Peki aradan geçen zamanda ne oldu da bu rakam 90 milyonlara geldi?

O dönemde bir sürü futbolcu satıldı. Bunların satılmasına rağmen federasyondan ve reklam gelirlerinden gelen paralara rağmen hala borç 5 milyon aşağı düşmemiş, aksine neredeyse 10’a katlanmış.

Bu kulübün sağlam temeller üzerine kurulması, alacağı sportif başarılardan çok daha değerlidir.

Aksi takdirde her yıl küme düşmemeye oynamasını konuşur, borç üzerine borç birikir, gelen vurur giden vurur.

Kulüp üyelerine Malatyalı taraftarlar adına son çağrımdır. Mali genel kurulda elinizi vicdanınıza koyun. Kulübün tek bir kuruşunun hesabını sorun.

Aksi takdirde koca bir şehrin vebalini omuzlarınıza almış olacaksınız.

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