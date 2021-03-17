KUTLAYACAK NE VAR?

Toplum olarak kutladığımız ve dar kalıp içine sığdırılmış günleri hiç sevemedim bu yaşıma kadar. Özel günlerimizden ya da milli, dini bayramlarımızdan bahsetmiyorum. Doğum günü, evlilik yıldönümü, 23 Nisan, 29 Ekim, kurban bayramı gibi özel günleri atlamak hiç âdetim değildir. Ancak bazı kişi ve meslek gruplarının önemli günü olarak ilan edilen günler var işte bende tam onlardan bahsediyorum.

Bir hafta önce kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bana neden bilmem ama saçma geliyor. Kadınları anlamak, kutlamak, yanlarında olmak için belli bir güne ihtiyaç duyulmamalı bence. Ben bir gün değil ki yılın 365 günü kadınım, başarılıyım, güçlüyüm o yüzden boşa naralar atmaya gerek yok. Zaten kadınlar günü diye kutlanan günde bile eğer hala kadına şiddet haberleri alıyorsak ve kadının başarısının konuşulacağı günde bile şiddet konuşuyorsak demek ki kutlayacağımız bir gün yok.

İki gün önce kutladığımız 14 Mart Tıp Bayramı. O da benim için aynı duyguları ifade ediyor. Canımı gözüm kapalı emanet ettiğim, kendi anamıza babamıza bakacak sabrımız, gücümüz yokken onları ellerine teslim ettiğimiz sağlık çalışanlarımızı bir gün hatırlamakta bence çok anlamsız. Bu ülkede en çok şiddete uğrayan kitle arasında büyük bir yüzdelik dilime sahipse eğer sağlıkçılar maalesef onları da klavye başından yada samimiyetsiz bir ses tonuyla kutlamaya hiç gerek yok. Önce şiddete dur diyelim, pandemi sürecinde kendi canımız kadar onların canını düşünüp kurallara uyalım sonra kutlamak gerekirse kutlarız.

Anneler günü ve babalar günü içinde daha farklı duygularım var. Bir insan anasını babasını niye ulu orta sever hiç anlamış değilim. Son dört beş yılda sosyal medya kullanımı artınca millet hunharca sahte sevgi yarışına girdi. Çok şükür yeri gelince ellerini öptüğüm, istediğim zaman aradığım, fotoğraflarını sosyal medyada değil evin en güzel köşesinde taşıdığım anamda var babamda var. Peki ya olmayanlar. İşte onları düşünmeden gözlerine sokuyoruz, insanlara büyük acılar yaşatıyoruz.

Sevgililer günü denen saçmalığı da es geçmemek lazım. O gün herkes ne kadarda sevgi pıtırcığı oluyor. Sorsan kendi bile dert yanan düştüğü durumdan ama ayak uyduruyor düzene çaresizce. Yılın 364 günü her haltı yapsın ama 14 Şubat’ta maske taksın. Öyle sevgiyle işiniz olmasın. Yola çıktığınız adamı, kadını hep sevin, sabah uyanınca sevin, yemek yerken sevin, birini sevmek için sebep aramayın sebepsizce sevin.

Bu gösterişten artık vazgeçelim. Lütfen… Zaten fark ettim de nerede bir eksiğimiz varsa, üstünü kapatmak istediğimiz bir açığımız varsa özel gün adıyla süslemeye çalışmışız. Kandillerimizi kutlayalım karşılığında insanların dualarında yer alırız, milli bayramlarımızı kutlayım atalarımıza minnet duyarız, dini bayramları kutlayalım eş dostu görecek bahanelerimiz olur, doğum günlerini kutlayın varlığıyla sizi mutlu eden kişilerin.