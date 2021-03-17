BU KÖYDE MORG VAR… ÇANAKPINAR

Hekimhan’da duruşmadan çıkıp, eşimle Malatya’ya gelirken Arguvan yoluna döndük.

Dört, beş km. ötede, yol ikiye ayrıldı. Çanakpınar, Aşağı Sazlıca, Karaköcek, Yukarı Sazlıca, Saraylı yazan tarafa yöneldik.

Bura köyleri şehirden çok uzak.

Kimi, kimliği değişmemiş.

Gerçekten de her köy ayrı güzellikler bezenmiş. Her birinin ayrı kişiliği, ayrı karakteri var.

Köyün mezarlığını, çeşmesini, ilginç evlerini, evlerinin dizilişini, dağılışını, insanlarının huyunu-husunu, tutumunu, görmek gerek.

Sokaklarını, yeni, eski, yıkılmış evlerini görmek gerek.

Bir yanımız yüksekçe, dağca, bir yanımız depderin vadi olan bir yolda ilerlerken Çanakpınar yazan ok yönüne dönüyoruz.

Dağlar aşama-aşama, kat, kat, yol kıvrım kıvrım.

Kale, Doğanşehir tarafında evler dağların burçlarında, bu tarafta dipte.

Doruktaki köylere bakınca, kibrit kutusu büyüklüğündeki evlerin beyazlığını, camisini, toplu iğne büyüklüğündeki minarelerini görebiliyorsun…

Ya vadidekilerini, çanaktakilerini hiç göremiyorsun.

Bir büyük kuyuya iner gibi indikçe iniyorsun…

Çanakpınar nihayet görünüyor.

Yukardaki yoldan giderken vadiye baktığında, burada bir köy olduğu, evler olduğu, insanlar olduğu asla tahmin edilemez.

Bir başka deyişle, bu vadilerde değil bir kaçak, bir köy bile saklanabilir!

Köyün girişinde tek katlı, on metre kadar cepheli, kapıları demirden, çatılı, klimalı, çatısında güneş enerji panelli, betonarme, sarı boyalı bir binaya baktığınızda tabelada yazan, “ Şahveli Gülevi Morg” sözü dikkatinizi çeker.

Duvarındaki tabelada da, morgun yapımına katkıda bulunan kişilerin adları yazılı.

İş adamları, mühendis, doktor, iki avukat ve bir de Ludwık Duhoda adlı Polonyalı adları yazılı. Bu kişilere teşekkür ediliyor, hayırları kabul olsun deniyor.

Hiç birini tanımadım. Avukatların bir İzmir’den, biri Manisa’dan.

Şimdiye dek bunca köy gezdim ama morgu olanını görmedim, duymadım da…

Morgun oradan bakınca az aşağıda beli bükülmüş, hani iki kat derler ya öyle bir vatandaşımız köyün yalaklı pınarında ineklerini suluyor.

Vardık yanına, durduk. Arabanın etrafını beyaz, tertemiz tüylü kocaman üç dört köpek çevirdi.

Camını açtım,

-Selamunaleyküm dedim…

-Aleykümselam, hoş geldiniz dedi.

-Köpekler bir şey yapar mı?

-Yok, yok bir şey yapmaz dedi.

Hanım bir kapıdan, ben bir kapıdan aşağı indik. Köpekler hemen bize üşüştü. Tatlı tatlı oramıza buramıza dokunuyor, ağzını sürüyor, ayaklarını sürüyor, bir bakıyorum ağzı elimde.

Hanım, hayvanları, özellikle köpeği çok sever. Onlara güzel sözler söyler, başlarını okşar… Fareden çok korkar kaçar da, o kocaman köpeklerden korkmaz.

-Bunlar Kangal mı?

-Değil. İkisini kurt götürdü.

-Nasıl olur? Buralara kurt gelir mi?

-Çok diyor.

Adı Abidin Yiğit. Kırk dokuzlu. Okur yazar değil. Bir güler yüzlü, bir güler yüzlü ki insanı fethediyor. Belinin ağrıdığını söylüyor, defalarca gelin misafirim olun diyor.

Evlerinden, sesimize çıkanlar oldu.

İnekler sağa sola dağılınca, Abidin abi elinde deyneğiyle arkalarına düştü.

Köylülerle sohbet ediyoruz. Biri beni tanıdığını söylüyor.

-Selahattin Sarıoğlu. CHP Battalgazi İlçe başkanıydınız…

-Evet. Ama şimdi… der demez arkasını getiriyor.

- Ak Parti’desiniz diyor.

Bu arada köpekler hanımın elindeki maskelerden birini kapmış aralarında çekiştiriyorlar. Biri kapıyor, öteki diğer ucuna yapışıyor. Bir güzel oyun oynuyorlar.

Abidin abinin de eşi gelmiş, eli hanımın elinde konuşuyorlar.

-Buyurun bir kahvemizi için. Çay yapayım. Durun çekirdek, kayısı getireyim sözlerini tekrarlayıp duruyor. O da kocası gibi, çok güler yüzlü, ondan fazlası var çok tatlı dilli.

Beni tanıdığını söyleyen Ali Yiğit muhtarmış. O da,

-Buyurun, misafirim olun diye ısrar ediyor.

Hasbıhal ediyoruz. En önemlisini, morgu soruyorum. Cenazeyi oraya koyduklarını, uzaktan gelecekler için orada beklettiklerini, soğutma sisteminin olduğunu, orada yıkandığını söylüyor. Katkıda bulunan Polonyalı’yı soruyorum, biraz geçiştiriyor sanki. İnternet varmış ama yetersizmiş. Köyün içinde bir dere var DSİ ıslah etmiş, etrafını yeşil beyaz boyalı demir korkuluklarla çevirmiş. Köy küçük, evler güzel, sokaklar temiz.

Çok güzel duygularla ayrılıp çıkışa geçiyoruz.

Az ötede solda mezarlık var indim. Demir kapısı önünde orada yatan din kardaşlarımzın ruhlarına Fatiha okuduktan sonra girip gezmeye başladım. Yerlerde kar var. Mezarlar mermer yapılı. Biri, daha bir yapılı, memeri nakışlıydı. Taşına da, merhume Zehra Kaya’nın resmi nakşedilmişti.

Altında yazanlar, gözlerimden karlara yaşlar damlatmıştı:

Güzel çiçeğim,

Minik kuşum

Yaraların iyileşti mi

Yerini kimseler dolduramıyor

Ruhun şad mekanın cennet olsun…

DEDİM Kİ:

Baro başkanıyken, bir Anayasa konferansına çağrılmıştım.

Gittim. Program Ak Parti Gençlik Kollarınınmış.

Öznur Çalık Hanımla yan yana oturuyorduk. Dedim ki:

-Ak Parti’nin etkinliğiymiş! O yanıtı yapıştırdı hemen:

-Başkanım, bir gün herkes Ak Partili olacak…