BIÇAK KEMİĞE DAYANDI

Erzurum, Rize, Ankaragücü bu futbol ile kolay kolay pes etmez…

Gençlerbirliği ve Denizli’nin işi artık çok zor, düşecek diğer ik takım dan biri olmamak ve Süper Lig’de kalmak istiyorsak bizimde kazanmamız gerekiyor.

Yoksa bizi hiç kimse kurtaramaz.

Kulübün başındaki şahsın başarısızlığı, oyuncular üzerindeki ağırlığın ve güvenirliğin olmaması camianın hemen hemen tamamının bırakması yönündeki ısrarına rağmen hala dediğim dedik çaldığım düdük tavrı ile hareket etmesine akıl erdirmiş değilim.

Düşünsenize uçurumun çatlak kenarına oturmuş düşmeyi bekliyoruz oysa tehlikeyi gören ve uyarı yapan bir kitle var.

Ama buna kulak vermeyen bir de zihniyet var.

İşimiz oyuncuların vicdanına ve takımın çiçeği burnundaki yeni teknik heyetinin vereceği performansa bağlı…

Takım dışarıdan gelecek her türlü müdahaleye karşı savunmasız bir görüntü veriyor.

Yani ummadık bir anda kırmızı kartlar penaltılar disiplinsizlikler sakatlıklar gibi olumsuzluklar ile karşılaşabiliriz.

Yani biz ne kadar da şunu yener filanca takımdan bu kadar puan alırız desek de bu beklentimize cevap verecek bir takımımız yok.

Rakip takım oyuncuları parasız pulsuz sahada savaşırken bizim takım da bu özveriyi ne yazık ki göremiyoruz. Buda bizi umutsuzluğa sevk ediyor.

Ben şahsen İrfan Buz hocam ve ekibine sonuna kadar güveniyorum.

Önümüzdeki 15 günlük arada bu dağınıklığı toplamak da onların görevi takımı düzlüğe çıkaracaklarına inanıyorum.

Oyuncular şunu çok iyi bilsin bu takım küme düşerse takım yok olur.

Ama bu takım ligde kalırsa hiç bir şey eskisi gibi olmaz çok şey değişir.