PARLAMENTER SİSTEM Mİ ALLAH YAZDIYSA BOZSUN!

Elinde, vatandaşa sunabileceği bir önerisi olmayan muhalefet, diline doladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ve demokrasi gibi içi boş söylemlerle milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor.

Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’de, evrensel anlamda demokrasinin daha, doğru düzgün ekonomik temeli, maddi temeli, alt yapısı yok.

Parlamenter Sisteme dönmemiz demek, böylesi yumuşak ve kaygan zemin üzerinde, oynak demokrasiyle Türkiye’yi yönetmeye dönmemiz demektir.

Bütün kazanımlarımızı, tasarruflarımızı heder etmemiz demektir.

Bağımsızlaşmama, bilimde, teknolojide, üretimde, eğitimde, sanatta, sporda, güvenlikte, yönetimde... Devlet olarak kendi kararlarımızı veremeyen Türkiye günlerine dönmemiz demektir.

Fakirlikten, az gelişmişlikten kurtulamamak demektir.

Ve tabii ki, gelişmiş demokrasiye de ulaşamamak demektir.

İşte, yaşamakta olduğumuz Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemi, Türkiye’yi muasır uygarlık yolunda ilerletirken, aynı zamanda demokrasinin alt yapısını da inşa etmektedir...

Muhalefetin diline doladığı geriye dönüş, demokrasiden de, çağdaş medeniyet yolundan da dönmektir.

Gençler bilmeyebilir, bizim bildiğimiz o düzen, ülküsü, sevdası, hülyası olmayan, cumhurbaşkanları, milletvekilleri, bakanlar düzeniydi.

Bu düzen, memleket meseleleriyle uğraşmak düzeni değil, şov, oyun, oynaş, gezmek tozmak, yemek içmek düzeniydi.

Şimdiki bakanlarımızın çalışmalarını görünce, içim gidiyor vallahi, “Allah’ım sen kuvvet ver!” diye dua ediyorum.

Hepsi, vatan, millet yolunda seferberlikteymişiz gibi çalışıyor.

Gecesi yok, gündüzü yok, sabahı akşamı yok, hastalığı, sağlığı, durması, dinlenmesi yok sahadalar.

Sanki, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hiç dinlenmemek için yola çıkanlar asla yorulmazlar.” sözünü teyit etmeye çalışıyorlar.

Lafta usta, işte hasta, sahnede hoş, geride boş olma, karşılama, uğurlama düzeniydi o parlamenter düzeni.

Şimdiki bakanlar, “Ne yapar, ne ederim de bünyemize uygun yenilikler icat eder, Vatanıma, Milletime hizmet ederim?” derdinde.

Bu günlerin bütün sululuğunu, arsızlığını yaşamış milletimizin, bozuk düzene dönülmesine izin vereceğini kimse hayal etmesin!.

Güngörmüş, yirmi iki milyon kilometrelik alanı hükmetmiş, insanlık, sevgi, saygı medeniyet götürmüş Büyük Türk Milleti, küresel güçlerin, muhalefetle kol kola girerek, bizi o derbeder Türkiye günlerine götürmesine niye müsaade etsin ki…



HDP KAPISINDA OTURAN ANALAR

HDP kapısında oturan annelerin yanına Cumartesi Annelerini getirmek sapla samanı karıştırmaktır.

Kafa bulandırmaya çalışmaktır.

Bu tertemiz hareketi baltalamaktır.

Ayıptır.

Çünkü ikisi birbirine tamamen zıt amaca hizmet etmektedir.

Biri çocuklarını PKK’nın elinden kurtarmaya, diğeri PKK’ya yeni çocuklar göndermeye çalışmaktadır.

PKK'nın ipi ABD’nin, HDP'nin ipi PKK'nın elindedir.

Ve bu durum gün gibi aşikardır.

Diyarbakır HDP'nin kapısında oturan annelerin eylemi de, annelik gibi kutsal ve anne eli gibi öpülesidir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terör belasından Milletini kurtarma yolunda kararlılıkla ve hızla ilerlerken, bu eylem, Türklere, Kürtlere, hepimize doğru adresi göstermektedir.

Ki, bu hepimizin yararına sonuçlar doğurabilecek, PKK'yı meşrulaştırmaya çalışan HDP'nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya, PKK'nın dağa çocuk kaçırmasını, genç taşımasını zorlaştırmaya yarayacak bir eylemdir.

Kafa karıştırmaya çalışanlar bu faydayı önlemeye çalışanlardır.

‘HDP, meşru partidir; değilse kapatın’ diyenler de yine bu demagoji üzerinden PKK’ya ve ABD’ye hizmetkarlık yapmıyor mu?

SEVGİ HARIĞI YOLUNDA HANIM ANA

Kavakların, söğütlerin, dutların, horum dutlarının, kayısıların dalları, yemyeşil yapraklarıyla daralttığı, yer yer kapattığı yolun kenarında oturuyordu.

Gözünde, yüzünde, dizlerinde, yüreğinde, her yerinde suskun duruyordu delip geçmiş yılların bıraktığı harabeler. Ve o bir toprak anaydı sanki...

“Sevgi Harığı Yolu” denilen o yoldan, Dilek’in içine doğru geze geze gidiyorduk.

Yanına yaklaştık… Eğildim, çömeldim hal hatır sözleriyle konuşmaya başladım.

Tek kelime dilce bilmiyordu.

“Türkçe nızannı?” diye sordum, Türkçe bilmediğini bile bile. Herhalde buna anlatamadım ki bir söz gelmedi.

Bizim burada, “dilce bilmiyor” denir, “Türkçe bilmiyor” yerine.

Kürtçe konuşuyordu.

Ben de onun sözlerinden tek kelime anlamıyordum, birkaç tümce Kürtçe bilsem bile.

Bir anlam çıkarabilirim diye canla, başla dinliyordum ama konuşmasını.

“Novetta çiya?” dedim… Birkaç kez yineledim.

O da, “Novama” diye soru sorar gibi birkaç kez tekrarladıktan sonra, başımı salladım.

“Hanımaa, hanım” dedi.

Adını öğrendim.

Sonra, “Memleket kuderi?” diye bildiğim bir soruyu yine sordum…

Yine tekrarladım birkaç kez.

Herhalde kulakları çok az duyuyordu.

Sonra anladı sorumu.

“Adıyaman.” dedi.

Eline uzandım.

İki elime alıp öptüm.

Başımı çekti, karşılık vermek, öpmek istedi.

Yüzümü yanaştırdım.

O, alnımı çevirdi.

Alnımdan öptü.

Kalktım.

Eşim, “Ben de elini öpeyim” dedi.

O da görevini yaptı.

Ayrılırken saygı sözleri sayıp döktük. O ne dediğimizi gözlerimizden anlıyordu muhakkak.

Bildiğim bir söz daha geldi aklıma onu söyleyerek ayrılalım dedim.

“Hotterata!” diye seslendim. Yine birkaç defa yineledim.

“Uğur bii” diyerek bizi uğurladı…

Çocukluğumda, ortaklarımızdan kaptığım Kürtçe cümleler işimize yaramıştı.

Ama biz asıl gözlerimizle, yüreğimizle anlaştık…

Kayısı çiçekleri aklığında, kayısı ağaçları çokluğunda sevgi, saygı, birlik ve kardeşlik içinde olmamız temennilerimle.