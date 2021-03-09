SATIŞLAR BAŞLADI!

İşte hep bunun korkusu ile yazdık, çizdik, konuştuk. Ancak biz söyledik biz duyduk. Kulübün kurumsal yapısı olmayınca bir yerde parça kıracağı belliydi.

Bugün gelinen durumun sorumlusu aslında tek başına Adil Gevrek değil. Geçen yıl bu takımı düşüren bir insana sınırsız destek verenler bence ondan fazla suçlu.

Transferler hatalı, hiçbir zaman hatası olmayan hocalar keyfi bir şekilde takımdan uzaklaştırıldı. Evet hocaların hataları yok muydu? Ancak onlar yönetim ve başkana göre en az suçlu olanlardı.

Bugün bakıldığında hoca gönderilmiş adamın sözleşmesini dahi fesih edecek ödemeyi yapmadığında hala Hamza Hoca Yeni Malatyaspor’un hocası olarak görülüyor.

Bugün sorumlu olan arkadaşlar kağıt üzerinde dahi sorumlu değiller. Alınan kötü sonuç ve başarısızlığın sorumlusu idari olarak siyasiler, sportif olarak Adil Gevrek’tir. Hala kimsenin umurunda değil bu takım.

Efsane Malatyaspor’da hiç ama hiç ders çıkartmayanlar gelinen durumun tek sorumluları. Geçmişi bilmeyen Efsane Malatyaspor var iken takımın hiç ama hiçbir müsabakasına dahi gitmeyen kişiler takımı yönetirken geçmişten bir haber olmaları normal.

Ancak Belediyespor takımını Yeni Malatyaspor yapanlar ve bu vebali üzerine alanlar neden bu takıma el atmazlar?

Bir anlam çıkartan var ise bana da anlatsın. Takım lime lime kan kaybediyor borcunun ne olduğu belli olmayan takım şayet küme düşer ise her zaman söylediğim gibi efsane Malatyaspor’u çok arasınız.

Ay sonunda mali genel kurul var. Bu memleketin siyasileri ve STK’ları yapılacak kongre öncesi mutlaka bağımsız (DELOİTTE) veya (KMPG) Şirketlerine kulübün hesaplarını mutlaka inceletsinler.

Bu takımın vebali büyük. Şayet küme düşersek bu takım pike gider ve Amatör kümeye kadar düşer.

Bir an önce tedbiri alın ve mali durum belli olduktan sonra mutlaka bir yönetimsel genel kurul yapılmalı. Artık güvensiz olan bir başkan ve yönetime kimsenin tahammülü kalmadı. Yine söylüyorum; Kimsenin şahsiyeti ve kişiliği ile alakalı sıkıtımız yok.

Önemli olan Yeni Malatyaspor. Bari onu elimizde kaçırmayalım.

Takımlar artık rahat olduklarında müsabakalara motive dahi olamıyorlar.

Yani satışlar erken mi başladı ne?