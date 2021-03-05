BELİRSİZLİK BİTMELİ!

Yeni Malatyaspor kararını vermeli. Teknik adam gelecek mi? Yoksa Ali Ravcı ve ekibi ile mi devam edilecek?

Bir kez olsun net olduğunuzu görürsem gözüm açık gitmeyecek. Bu kadar zor mu arkadaş iki haftadır bir karar veremiyorsunuz.

Futbolcusu rahat değil. Teknik adam konumunda olan arkadaşlar rahat değil. Yahu insan bir karar almalı ve arkasında durmalı.

Sahaya çıkacak olan oyuncu başında olan insanların tam olarak sorumlu olduğuna inanmaz ise ne kadar inandırıcı ve etkili olur.

Beşiktaş müsabakasının kaybedilmesine fazlada takılmaya gerek yok. Asıl olan rakiplerimize puan kaybetmememiz.

Oyunun ilk yarısında daha istekli ve arzulu olan ve pozisyon bulan Yeni Malatyaspor olurken müsabakanın ikinci yarısında sezonun en kötü oyununu oynamasına rağmen etkili olan taraf Beşiktaş’tı.

Takımda ödemelerin yapıldığı yönünde söylemler var. Yönetim bazında Resmi açıklama olmamasına rağmen nelerin yaşandığı hala muamma.

Ancak takımda çok şey beklediğimiz Acquah ve Adem Büyük’te ki performans düşüşü takımı olumsuz yönde etkiliyor.

Belirgin düşüşün sebeplerini fazlada irdelemeye gerek yok. Belirgin olmayan bir teknik adam sorunu bazı futbolcuları olumsuz yönde etkilemesi gayet normal.

Bu sorunu çözecek olan kulüp başkanı bir an önce kararını vermeli. Ali Ravcı ile devam edeceksen bir an önce kararını açıkla. Onları da kamuoyunun önüne atma.

Yeni Malatyaspor lime lime kan kaybediyor hala hakemleri suçlama ve başka sorunları ortaya atarak zaman kazanmanın ne takıma nede başkan ve yönetime faydası yok.

Öyle veya böyle sezonu bitireceğin açık ve seçik ortada. Bari bir duruş göster takımda ki belirsizliğe son ver. Yoksa geçen yıl yaşadıklarımızın kokusu burnuma gelmeye başladı.