RAVCI VE ÇALIŞKAN DEVAM ETMELİ

Son iki haftada oynadığımız maçlardan bir puan çıkardık. Skor olarak beklentilerimizin altında kalmasına rağmen, oyun anlamında ve futbolcuların isteklerinde bir kıpırdanmanın olduğunu hissediyorum. Hamza hocanın anlamsız inatları sonrası ortaya çıkan gerilimin ortadan kalktığını görmek, değişimin olumlu olduğunu gösteriyor.

Beşiktaş takımının top hakimiyeti, pas yüzdesi ve rakibi baskı altına alabilme kabiliyeti herkesin malumu. Buna izin vermeden oynayabilmek çok kolay iş değildir. Rakibin üçüncü bölgede yoğunlaşmasını ve pas trafiğini engellemeniz için geri çekilmeden, her alanda alan savunması ile adam savunmasını birlikte kullanmanız gerekmektedir. Takımımız bunu yaptı. Baskı altına bir defa girdi orda da zaten golü yedik. Maçın genelinde İyi oynadığımızı düşünüyorum. Gol pozisyonlarımız ve şansızlıklarımız daha çoktu. Beraberlik maçın hakkıydı.

Daha önce oynadığımız Gençlerbirliği maçında, kırmızı kart sonrası eksik oynayarak puan almak hiç yoktan iyidir. Gençlerbirliği takımının beklide son çırpınışlarıydı. Bizim maça mutlak üç puan parolası ile çıkmışlardı. Zor maç olacağı belliydi. Semih’in oyuncunun önünü kesmek, yön değişmesini sağlamak, oyalamak yerine tek hamle yapması tecrübesine yakışmadı. Oysa güzel bir on birle sahaya çıkmış ve iyi başlamıştık. Şansız bir şekilde yenilen gol sonrası iki puan bıraktığımızı düşünüyorum.

Ravcı ve Çalışkan ikilisi ile çıkılan maçlarda, bundan sonrası için benim umudum daha da artmıştır. Takımın potansiyelini ortaya çıkardılar. Daha fazla pozisyona girerken, daha az pozisyon veren, defansta ve ofansta güven veren bir takım oluşturdular. On bir seçimleri ve müdahaleleri yerinde ve daha disiplinli bir görüntü çizdiler. Yönetim bir hocadan bunun dışında ne isteyebilir ki. Yönetim neden siz bizim hocamızsınız sezon sonuna kadar sizle devam edeceğiz demiyor. Hiçbir başarısı olmayan düşük profilli bir hoca getirirseniz, bu arkadaşlara ve Malatya futboluna ihanet olur. Yıllardır her alanda adam çıkaran Malatya neden teknik adam çıkaramadığının izahı bu işte. Kendi evlatlarının geleceğini, yabancıya tercih eden, ona gerekli şansı vermeyen anlayışından vazgeçilmelidir.

Lütfen sevdiklerimizi Covid-19 virüsünden koruyalım ve insanlığın verdiği savaşa katkı sağlayalım. Mesafeye, hijyene ve maske kullanımına dikkat edelim. İnsanlığın başına bela olan virüsü ancak beraber yenebiliriz.

Esen Kalın…