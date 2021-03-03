ŞANSLARINI TEPTİLER

Beşiktaş maçının skorunu bilmeden yazıyorum. İnşallah malamat olacak bir oyun ve skorla sahadan ayrılmamış oluruz…

Ligin en zayıf takımı Gençlerbirliği’ni stopersiz, forvetsiz yakalamışken farklı galip gelebileceğin maçta rakibine can suyu oluyorsan Beşiktaş’tan puan almanın hiçbir önemi yok!

Ya öyle böyle bir şans belki size işte ancak böyle 40 yılda bir gelir.

Gençlerbirliği gibi güçsüz cılız bir takım karşısında Malatyalı futbol adamlarımıza gün doğmuşken, kahraman olabileceklerken üzerlerine sanki ölü toprağı serilmişti.

O gün değilse ne zaman bu takıma dokunuşunuzu hissettireceksiniz?

Kaç yıldır bu kulübün içindesiniz. Kendinize özgün bir oyun anlayışı, taktik maktik hiç mi bir şey çizemediniz?

Üç beş futbolcunun yerini değiştirip, yamalı bohça gibi bir sistem anlayışıyla kadroyu sahaya sürdünüz.

Rakibin ne durumda olduğu, puana mı başka şeye mi ihtiyacı var bu ne sizi ne bizi ilgilendirir.

Tek bir gerçek var bu takım haftalardır 3 puana aç ve gittikçe kan kaybediyor.

İlla yumurta kapıya dayanınca mı hırçınlaşacaksınız?

Nerde sizin Malatyalılığınız?

Allah vere Gençlerbirliği’nde bıraktığınız 2 puan sizce sezon sonunda vicdan azabı çektirmeye!

Hamza Hamzaoğlu’nun ayrılmasının ardından takım inşallah iki kutba bölünmez. Hamzaoğlu’nun şans tanıdığı futbolcular öyle ya da böyle bu ligde 30 puan topladı.

Sen şimdi tutup bu adamlara sırtını dönersen vefasızlık yaparsın. Ha diğerlerine de adaletsizlik yaparsan bu kez Hamzaoğlu’nu neden gönderdin diye de sana döner sorarlar!

Yani ne etliye ne sütlüye karışmayayım, ben yoluma bakayım derseniz de bu takımı 1. Lige yollarsınız.

Ne yapın edin iç hesaplaşmanızı kulübün kaderi haline dönüştürmeyin.

Daha oynanacak neredeyse 15 maç var. Toplayın toplayabileceğiniz puanı ne kulübü ne kendinizi nede bizi Türkiye’ye rezil etmeyin.

Zaten yıllardır bakkal yönetilir gibi kulüp yönettiler, bari yerli teknik adamlarımız derslerine iyi çalışıp sınavdan başarılı çıksalar.

Söylediklerim kimseyi rahatsız etmesin. Görünen köy kılavuz istemiyor.

Bir an önce takım şehri yakından tanıyan, taraftarla bütünleşecek bir teknik direktöre emanet edilmeli.

İrfan Buz benim aklıma gelen elbette ilk isim. Bu kulüpte büyük emeği olan, birçok futbolcunun parlamasına yardımcı olan tecrübeli futbol adamı İrfan Buz Yeni Malatyaspor için iyi bir çıkış kapısı olacak.

Çok vakit kaybetmeden umarım yönetim doğru bir karar alır.