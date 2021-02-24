CAMİDE HOCANIN SORUSUNA YANIT VERDİM

Cuma namazına Topraksu Camisine gittim.

Cengiz Topel Caddesinde, üçgen parkın yanından caddeye çok dar bir açı çizerek, yokuş yukarı, İsmet Paşa Caddesine çıkan, Paşaköşkü'ne giden bir cadde yükselir.

Cami o caddede.

Ezana on, on beş beş dakika vardı ki caminin önündeydim. Namaz öncesi verilen vaazda, vaizin (vaaz eden-öğütçü) sert sesi hoparlörden çevreye yayılıyor, hoca, çoğunlukla hocalarda olduğu gibi, sert vurgularla uyarılarını, açıklamalarını yapıyor, öğütlerini veriyordu...

Öğretmenlerimiz dayağı, 'kulak çekmeyi' terk etti, esnaf ve tüccarlarımız, işletmecilerimiz müşterileri için güler yüz edindi; artık din adamalarımız da, hocalarımız da seven, sevecen, sevdiren tutum içinde olmalılar derim.

Çocukluğumuzda, öğretmenden ve hocadan babamızdan korktuğumuzdan daha çok korkardık... Dayak atan öğretmen en iyi öğretmen sayılırdı. Çünkü o, öğrenciyi, iyiliği için dövüyordu! 'Dayak cennetten çıkmıştır' diyen de yine bizim toplum. Hocalar da öyle değil miydi!

İçeri girdim. Önlerde, boş bir yere, gittim oturdum. Boş yerler doldurulmadan, saflar sıklaştırılmadan namaza başlanmaz zaten. Hoca, namazı başlatmadan önce, cemaate yüzünü döner ve 'Saflarınız sık ve düzgün tutun, cep telefonlarınızı kapatın, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun!' der ve Allahu Ekber'le namazı başlatır.

Evet, önlerde boş bir yere oturup, içimden her zaman ettiğim duaları yineledikten sonra kürsüde konuşan hocayı dinlemeye koyuldum.

Hoca, dışarıda duyulan sesinin bıraktığı algıya tezat, tatlı, sevecen hatta tombul denecek bir hoşluktaydı. Ki bu hocayı ilk kez görüyordum. Çünkü, özellikle teravih namazları nedeniyle gitmediğim cami yok gibidir.

Cemaat, hocayı canla başla dinliyordu. Önümdeki sırada muhtemelen bu camiye Kuran'a gelen sekiz, dokuz yaşlarında dört çocuk oturuyor ve bunlardan birinin de parmağı uzun zamandır havada, hocadan söz istiyordu. Hatta cemaatten biri, çocuğa kızarak parmağını aşağı bastırdı ama çocuk o parmağı indirmedi.

Bir süre sonra hoca durup, çocuğa,

-Ne diyorsun? diye seslenerek söz verdi.

-Hocam, ağaç kesmek günah mıdır?...

O, dışarıda sesine bakarak sert sandığım hocanın yüzü bir genişledi, bir güldü, bir gülümsedi ki sormayın.

Çocuktan aldığı soruyu cemaate yöneltti.

-Ne diyorsunuz?

Cemaatten,

-Günahtır, günahtır sözleri yükseldi.

Hoca döndü,

-Evet günahtır diyerek pekiştirdi ve öğütlerine devam etti.

Bu sefer diğer bir çocuğun parmağı havaya kalktı. O da bir süre öyle durdu. Hoca bu kez ona söz verdi.

-Sen ne diyorsun, söyle bakayım! dedi. Çocuk hocanın vaaz verdiği ahşap kürsüyü göstererek,

-Hocam, sizin oturduğunuz yer de ağaçlardan çıkan tahtayla yapılmış! Günah değil mi peki?

Ne güzel, demek ki soran, sorgulayan kuşaklar geliyor yoldan...

Hoca Efendinin yüzü bir daha açıldı, güllendi...

İletişim, diyalog için yine cemaate havale etti soruyu.

-Ne dersiniz?

Bu sefer de benim çocukluğum tuttu, neyse ki parmağımı değil elimi kaldırdım. Hoca eliyle ve başıyla bana söz verdi.

-Nasıl ihtiyaç olduğunda hayvanları kesiyorsak, ağaçları da kesebiliriz, ama gerekli olduğunda tabii! dedim.

Hoca yanıtıma çok mutlu oldu ve öğretmenin üstün bir başarısını gördüğü öğrencisini taktir ve taltifle sınıfa işaret ettiği gibi ya da bir assolistin, geçiş taksimi yapan kemancısını alkışlatmak için elliyle ve başıyla seyircilere takdim ettiği gibi beni de içerideki cemaate adeta takdim etti. Ve,

-Allah hayvanları, ağaçları her şeyi insanlar için yaratmıştır dedi.

Daha sonra hutbe bitince, minberden inip namaz kıldıracağı yer olan mihraba gitmek için yanımdan geçeceği sıra, daha çok da bir saygı anlatımı olarak herkes gibi ayağa kalkıp yol verirken de yine sıcak bir şekilde gülümseyerek sırtımı sıvazladı ve yerine geçti.

Ben beni unutmuş, tüm benliğimle çocukluğumu yaşıyor, o coşkuyla dolup taşıyordum sanki...

OCAK KÖYÜ

Malatya’dan Kemaliye’ye, önceki adıyla Eğin’e doğru giderken, Arapgir’i 20 km. geride bıraktın mı, kuzeye dönük bir ok yazı görülür: Ocak Köyü 3 km.

Ana yoldan çıkarsın, sola, yamaca verirsin önünü.

Asfalt ince yol, dikleştikçe dikleşir.

Döngeler dönmekle bitmez, keskinleştikçe keskinleşir.

Ama bilirsin ki, çetin olmayan hiçbir yolun sonu sürpriz güzellik göstermez.

Umut, götürür sizi.

Doruk çağırır sizi.

Sarı kesme taştan yapılmış bir anıt kapı çıkar önünüze, üzerinde: Hıdır Abdal Ocağı yazar.

Karşılayan tabela: Ocak Köyüne Hoş Geldiniz der.

Köyümüz kapalı devre kamera sistemiyle izlenmektedir yazar diğerinde.

Çevreye bakınca bir gizem sarar sizi.

Buraya köy demek bin şahit ister…

Uyuşmazlıkları mahkeme değil, kamiller çözer, sokakları asfalt, sokak adlarında sanat, kültür insanlarımızın adları yazar, etkinlik sahnesi, Devlet Müzesi ve dahası helikopter pisti.

Bağlamalı Pir Sultan Abdal heykeli.

Ve hepsinden önemlisi, him hime yapılmış cami ile cemevi…

Eşim ve yanındakiler bir “köylü” kadınla tatlı ballı konuşuyorlardı.

Fotoğraflar çektim, vardım yanlarına.

Merhaba demeden,

-Abla bu cami ne zaman yapıldı? dedim.

Abla kızgın,

-Nee! Sen de mi camiye karşı olanlardansın?

Kadın beni Alevi sanmıştı.

-Yok, yok, olur mu, karşı değilim.

-Ne bileyim bizim bazılarımız niye yaptınız, ne gerek var diyorlar da…

İçime bir serinlik dolar ocağın, dağın, uygarlığın doruklarından...

Vedalaşırız, el sallarız birbirimize…