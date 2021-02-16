BAŞKANLARIN VİCDANINA?

Yıllardır yazarım ve konuşurum maalesef arpa boyu kadar bir aşama kaydedilmediği için üzgünüm. Kendim için hiç ama hiçbir şey istemedim Allah’ın bir kulundan.

Sadece gençlerimiz ve çocuklarımız kötü alışkanlıklardan ve uyuşturucudan uzak kalsın. Ailelerine ve ülkelerine hayırlı evlat olsun istedim.

Çok mu istedim acaba? Bakın şöyle bir geriye Malatya gençliği için bir Sümer ve Şeker sahası yapıldı mı?

Malatyaspor tesislerinde rahmetli Nurettin Soykan başkanın yaptırdığı bir tesisin üzerine paslı bir çivi çakıldı mı?

Bugün orada yapılan özel idare menşeli tesisin yapılması için benimde beraber çalıştığım yönetimin münacatı olmasaydı ve o dönem 1.8 milyon tl kaynak alınmasaydı bugün Yeni Malatyaspor’u sadece otel kapılarında görürdünüz.

Sahasını dahi belediyenin yaptığı sahanın etrafını dahi kapatamayanlara aslında serzenişim. Ne oldu? Ne yapıldı?

Amatör takımlarımız için Yeşiltepe sahaları dışında hangi semtimize bir sentetik saha yapıldı? Spor yaptırmak için adam taşımak ve oyuncuları telefon ile toplamak spor yaptırmak mı?

Sadece şuna üzülüyorum; Dün tesislerden ve Malatya gençliğinden söz edenler bugün sus pus olmuşlar.

Bana ne, sana ne demek lazım demekle bu ülkenin gençleri heba oluyor beyler.

Bugün uyuşturucu kullanım yaşı ilkokul seviyesine kadar gelmiş. Bakın Çöşnük, TOKİ, Karakavak, Tecde ve diğer semtlerimizde bırakın spor tesisleri çocuklarımızın enerjilerini tüketecekleri bir çocuk parkı dahi bulmak zorlaştı.

Israrla söylüyorum ve yazıyorum. Bu gençlerin ve çocukların vebali sizlerin boynunda sayın başkanlarım.

Evet bazı şeylerin yapıldığını bende gözlemliyorum. Ancak siz gelecek nesilleri bataklıktan kurtarmazsanız yapılan hiçbir yatırımın ve işin anlamı yok.

Bakıyorum tüm belediyeler göstermelik spor müdürlükleri bünyelerinde kurmuşlar.

Allah aşkına bu müdürlerinizin bir tane projesini kamuoyu ile paylaşın bizlerde görelim ve susalım. Siz yapmayın.

Biz yazmaya devam edelim.