Zor zamanlardan geçiyoruz.

Önce deprem yaşadık.

Hemen sonra koronavirüs belası baş gösterdi.

Halen her gün koronaya yakalanıyoruz, ölüyoruz.

Ekonomik sıkıntıları saymıyorum artık.

Ama bu kadar zorlu geçen günler karşısında Pazar günü 13 şehit haberiyle yıkıldık.

Gerçekten tarifi olmayan olaylar karşısında ne siyaset, ne Malatya ne de belediyeleri yazmak istemiyorsun.

Önceki dönem Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey’in çocuğu Semih Özbey 6 yıl önce hain PKK terör örgütü tarafından kaçırılıyor.

Bir anneyi düşünün…

Bir babayı düşünün…

6 yıldır haber bekliyorlar.

6 yıldır aslında ölüm haberini bekliyorlardı ama belki de bir umutla hayata tutunmaya çalışıyorlardı.

Ama Pazar günü 6 yıllık bekleyiş sona erdi ve Semih Özbey’in şehit olduğu haberi geldi.

Allah kimseye evlat acısı vermesin.

Kendi evlatlarımızı yitirirken her şehit haberi geldiği zaman PKK’nın terör örgütü olduğunu hatırlayanları gördükçe daha çok sinirleniyorum.

Kim PKK’nın siyasi ayağını siyasi koz olarak kullanıyorsa bu millete ihanet ediyordur!

Kim PKK’nın siyasi ayağını denge unsuru görüyorsa bu millete ihanet ediyordur!

Bazı durumların lamı cimi yoktur.

“Kahrolsun terör estirenlere” cümlesini her koşulda söyleyebilenin başımızın üstünde yeri var ama lütfen şehitlerimiz üstünden siyaset yapmayın!

Kahrolsun diyoruz bu o. ç’larına…

Kusura bakmayın ama ağzımı bozmadan bu şerefsiz sözde örgütten bahsetmek ülkeme, bayrağıma aslında çocuklarımıza haksızlık hissi veriyor.

O yüzden Allah’a hep dua ediyorum;

Allah’ım bu terör estiren PKK’yı kahreyle…

Allah’ım PKK’ya destek veren kim varsa yok et.

Aslında açık açık bağırarak çok küfür etmek istiyorum çünkü söyleyeceğim hiçbir şey 13 şehidimizin ailesinin acısını dindirmeyecektir.

O yüzden bugünlük benden bu kadar!