HAMZA HOCANIN HİKAYESİ

Süper Lig temsilcimiz bu hafta Antalyaspor ile kritik bir sınava çıkacak. Beş maçta 3 mağlubiyet 2 beraberlik aldıktan sonra Rizespor ve Hatayspor’u üst üste yenerek olumlu izlenim vermeye çalışan Yeni Malatyaspor, topladığı 6 puandan sonra yine istikrarsız bir grafik sergiledi.

24 haftadır hala oturmuş bir kadroya sahip olmayan, her maçın ayrı bir havada geçtiği çok ilginç karşılaşmalar seyrediyoruz.

Son haftalarda sahada savaşan oyuncu gurubunun, artık sonuca gitmekte zorlanması ‘takımın gücü bu kadar mı?’ sorusunu akıllara getiriyor.

Son olarak Trabzonspor maçında futbolcuların fiziksel olarak rakip takım oyuncularına üstünlük kuramadığı bariz göze çarptı.

Anthony Nwakaeme’nin Yeni Malatyaspor’lu savunma oyuncularının arasında ne kadar rahat top taşıdığını, Chebake’i bakkala gönderdiğini hepimiz gördük.

Maçtan önce Hamza hocanın açıklamalarını dinlediniz mi?

“Mücadele yanımız ön planda olmak zorunda, çok iyi futbol oynayan, çok iyi pas yapan bir takım değiliz. Oyuncu grubumuzun durumuna baktığımızda, biz daha neyi iyi yapabilirsak onu oynamaya çalışıyoruz”

Yani demek istiyor ki; günü kurtarmak peşindeyim.

Bu da demek oluyor ki; sezon başında söylediği “ Malatya’da yarım kalan bir hikayem var” sözü boşa çıktı.

Ya arkadaşım madem sezon başında geldin ve yönetime kaliteli kadro kurmak için futbolcu transfer listesi verdin.

Bu oyuncular alındı mı alınmadı mı?

Alınmadıysa neden tepkini ortaya koymadın? Ee alındıysa bu oyuncuları neden oynatmıyorsun?

Bu oyunculara şans vermeyi düşünmüyorsanız niye kadroda tutuyorsun?

Her şeyden önemlisi oyuncu grubundan şikayet ediyorsun sen bu takımın teknik patronu değil misin?

Oyuncuyu hazırlaması gereken kişi başkası mı?

Hamza hoca maalesef bu takıma sana has bir dokunuşunun olmadığını düşünüyorum.

Yani ne performansı düşük olan bir oyuncuyu alıp parlattın, ne de Yeni Malatyaspor’a kaliteli futbol oynayan takım kimliği kazandırdın.

Sezon başında ilk 8’i işaret etmiş sağlam adımlarla üst taraflarda yer almak istediğini söylemiştin.

Her hafta oynanan karşılaşmalarda yapılan talihsiz açıklamalar gelişi güzel sözcüklerden kurmaca bir ifade biçimi dışında hiçbir anlam taşımamaktadır.

Böyle başı boş bir kulüpte Hamza hocanın yaptığı açıklamaları da çok görmek akla ziyandır.

İki galibiyet alarak kötü gidişatı görmezden gelmek, Hamza hocanın teknik adamlık kariyerine yakışmayacağı gibi büyük Yeni Malatyaspor taraftarının da haz edebileceği bir durum değildir.

Biz bu takım iyi giderken de eksikleri yazdık. Takım kimliğinden uzak görüntü veriliyor diye eleştirdik.

Kötü olması gerekenler iyi onların yerine bizler kötü olduk.

Hain ilan edilip fitne çıkarmakla suçlandık.

Ama her şeyi tarih sayfaları yazıyor hiç kimsenin yaptığı kötü niyet kar kalmayacak.

Bu da biline…