SADELEŞMEK HAYATIMIZA NELER KATABİLİR

Hayatımız ne kadar çok koşuşturmalı, stresli, kaygı ve düşünce içinde için de geçiyor değil mi? Geçim sıkıntısı, teknoloji, alışverişler, çocukların okulu, iş hayatı, trafik, taksitler, ödemeler derken hayatın nasıl da tempolu geçtiğini çoğu zaman fark etmişsinizdir. Peki ya çocuklarımız bu koşuşturmanın, hayat temposunun neresinde yer alıyor hiç düşündünüz mü? Çocuklara bile randevu verecek duruma geldiğimiz bu zamanda onları da kendi hayat döngümüze dahil etmiş bulunduk. Böylece çocukların hayatı da bir kısır döngü içinde geçiyor. Planlar, sorumluluklar, okul, kurs ev hayatı derken bir bakmışız ki onlarda artık kendi dünyalarında bir rutin ve koşuşturma içinde.

Aile düzenini, günün nasıl geçirileceğini ve gün içinde neler yapılması gerektiğinin kararını anne ve babalar belirmekte ve bu plandaki tek amaç eminim çocuklarımızı korumak, sevmek ve onlarla iyi vakit geçirmek. Bu döngünün içinde çocuğun tek beklentisi ise kendi dünyasını yaşamak ve böyle bir alana sahip olmaktır. Çocuk kendini geliştirmek, benliğini oluşturmak, öğrenmek ve yeni şeyler keşfedip bunları deneyimlemek için alana ve zamana ihtiyaç duyar. Onlar bizim hayat tempomuza yetişemez ve anlam veremezler. Bizler birçok şeyi bir arada düşünebilir ya da birkaç günün planını bir anda oluşturabiliriz fakat çocuklar öyle mi? Onlar anda kalırlar ve anı yaşarlar birkaç gün sonrayı düşünmezler bile. Bu sebepten çocuklarımızın hayatını biraz daha sadeleştirip onların hayatlarına daha farklı güzellikler katabiliriz. Unutmayalım ki hayatın bize sunduğu her türlü yenilik, tempo, hızlı akışlar hayatımıza bir şeyler katacağı gibi bizden de bir şeyler alacaktır muhakkak. Bir ürün alırken bile binlerce marka, fiyat ve ürün niteliği ile karşılaşıyoruz. Dış uyaran ve etkenlerinde etkisini düşününce bazen içinden çıkılmaz hal alıyor. “Aslı bu ürünü aldı da memnun kalmadı, Ali aldı aynı ürünü o memnun kaldı” derken gelgitlerle ve stresle seçim yapıyoruz belki de. Yetişkinler olarak bu hayat bizi ne kadar yoruyor ve strese sürüklüyorsa bir de çocuklarımızın neler hissettiğini düşünelim. Araştırmalar çok fazla görev üstlenmenin dikkat eksikliğine, çok fazla seçenek ile karşı karşıya kalmanın da sağlık ve motivasyonumuzu olumsuz yönde etkilediğini söylemektedir. Bir de küçük yaşta bu yoğunluk ve seçenekler arasında kalmış çocukları düşünürsek neler hissettiklerini anlayabiliriz umarım.

Hayatın akışına sadelik katalım

Teknoloji ile artık gerekli veya gereksiz tüm bilgiler, markalar, haberler, reklamlar, kültürler, eğlence, sosyal medya platformları filtresiz bir şeklide elimizin altında ve evimizin içinde. Teknoloji sınırlı olduğu zamanlarda bir tek çevremizdeki olaylardan haberdarken şimdi dünyanın bütün lüzumlu veya lüzumsuz haberlerine her an her yerde ulaşabiliyoruz. Çılgınca yapılan alışverişler, yoğun iş hayatımız, sınırlı ev sohbetleri ve toplantıları, yemek sonrası herkesin alanına çekilip yine sosyal medya, oyun gibi dijital alem ile meşgul olması ne kadar sağlıklı ve ne kadar çocuğun geleceğini inşa etmesinde etkili. Bizler ebeveynler olarak tabii ki onların rahatını, güvenliğini, korumasını sağlamak için varız. Bunlar normalde bizi etkilemeyen ama zaman içinde yavaş yavaş artık bizi tüketen ve aile hayatımızda bazı çıkmazlara yol açan sebeplerdir. Unutmayalım bunlar bizi yavaş yavaş birbirimizden uzaklaştırır. Çocuğumuzun rahatını, mutluluğunu ona bir yığın oyuncak sunarak ya da ağzına kadar dolu bir gardırop giysi alarak, sınırsız tablet ve telefon kullanmasına izin vererek değil onun mutlu olacağı oyuncağı seçerek, onun içinde rahat hareket edeceği giysileri seçerek, belli zamanlarda ve ihtiyaç dahilinde internet kullanmasına izin vererek sağlarız. Karmaşıklıktan uzak, sade sizi ve de çocuğunuzu yormayacak tercihler sağlamak en basit giriş olur aslında sadeleşme yolunda. Bizler hayattaki seçeneklerimizi kısıtladığımızda kendimiz için daha anlaşılır, karmaşıklıktan uzak, doğal, bizi ve zihnimizi yormayacak manevi ve sosyal ve aile alanları oluşturduğumuzda bize bağlı olan çocuklarda bir o kadar rahat edecektir umarım.