AŞI DA HEDEF YÜZDE 60

14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları kapsamında koronavirüs aşısı yapılan sağlık çalışanları, 28 gün sonrası ikinci doz aşılarını oluyorlar. Aşı programının birinci aşamasında yaklaşık bir milyondan fazla sağlık çalışanı ilk doz aşısını olmuştu. Bu gelişmeler gerçekten çok güzel. Bu illetten kurtulmayı her gün diliyoruz. Çünkü ülke olarak dünya olarak her şeyimizi alt üst etti. Gözle görülmeyen bir virüs hayatımızı cehenneme çevirdi. Ekonomiyi alt üst etti. Bunları gözle görülmeyen bir virüs yaptı.

65 yaş ve üzeri kişiler aşı olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak. Aşı sırası gelenlerin 60 yaş üstündeki eşleri de randevu alabilecek. İşte bu güzel haberleri okuyunca bu illetten kurtulmamıza az kaldı diyorum ve çok seviniyorum.

13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanmıştı. 14 Ocak'ta ise sağlık çalışanları için aşılama başladı.covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık paylaşılan aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası görüntülenebiliyor. Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı. Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söylemişti.

Yüz yüze eğitimin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Bakan Koca, yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin aşı süreçlerinin hızlı bir şekilde uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan listelerin alındığını belirtti. Koca, "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak" dedi.

Bu güzel gelişmelerle yine sokağa çıkma kısıtlamasını yaşadığımız bu hafta sonu da sizlere güzel bir gün dileyerek sözlerimi noktalayarak “Lütfen Malatya Evde Kal “diyorum. Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması yok diye işimiz olmadığı halde çarşıya çıkmayın kalabalık mekânlara girmeyin hep kendinizi hem de başkalarını tehlikeye atmayın. Hepinize iyi hafta sonları…