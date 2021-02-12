MALLAN OYNAMALIYDI !

Hamza Hamzaoğlu kamuoyunun kendisini tartışmalarından sanırım mutlu oluyor. Oyuncu tercihleri konusunda her zaman arkasında durduğumuz ve kişiliğinden hiç biz zaman şüphe duymadığımızı Hamza hocanın adalet terazisindeki yanlışları ve zamanla oyuncu tercihlerindeki tutarsızlığı kendisini eleştirenleri ekmeğine kendiliğinden bal sürüyor.

Abdulsamed ve Youssouf konusundaki ısrarı sonucunda kazanımlarının kulüp için ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

Ancak Göztepe karşısında on numara pozisyonuna geçtikten sonra skora etki eden oyunu ve gelecek adına verdiği olumlu mesaj ile mevcut takımda mutlaka oynaması gereken bir oyuncu olmasına rağmen Trabzonspor karşısında yine zoraki kendisini kamuoyunun önüne atacak bir hamle yaparak bir hafta önce iyi oynadığına inandığımız bir oyuncu ile başlamaması gerçekten anlaşılır bir yaklaşım değil.

Yahu adam gol atmış, iyi oynamış ve ofansif oynayan oyunculara pas servisinde yaptığı olumlu görüntüye rağmen ilk on birde oyuncunun sahada görülmemesinde tüm spor adamları ve spor severler gerçekten şaşkınlık içinde oldular.

Zamanla kamuoyundaki sosyal medya kalemşorları ile girdiğimiz mücadelede haksız duruma gelmemiz seni sanırım çok mutlu etmiştir.

Teknik adam takım menfaatini gözetir. Geçmiş müsabakalarda pirim sisteminde çalışanlar ile alakalı yaptığın adaletsiz davranış yüzünden kaybettiğiniz puanlar ve itibardan ders çıkardığınızı sanmıyorum.

Mallan kişiliği ve karakteri ile bizi bağlayacak bir oyuncu değil ancak oyuncu için adalet dağıtırsan hem insani hem de skorsal olarak başarılı olursun ve başarın hem takıma dolayısıyla ilimize yansır.

İyi yaptığı işleri kendi elin ile bertaraf etmek sizi hep tartışılır duruma getirir. devre arasında alınan en kaliteli ve takıma katkı yapacak bir isim olan bir oyuncuyu kazanmak sanırım en fazla size yarar sağlar.

Oyuncu üzerinde tartışmaya girmem fakat her şeye rağmen iyi giden bir gidişata dinamit koymak ve kafaları karıştırmaktan mutlu olmak sanırım sadece sana mahsus Hamza hoca yapma ve bizi zor durumlara sokma.

Zaten ilmik hazır sen takoza kendiliğinde tekme atma. Benden Söylemesi.